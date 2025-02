“La natura bella delle cose”: la presidente di Slow Food Italia presenta il suo libro

Massa Marittima (Grosseto). Venerdì 21 febbraio, alle 17.30, a Massa Marittima, nella Sala dell’Abbondanza, Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, presenta il suo libro “La natura bella delle cose“, Slow Food Editore. Dialoga con Barbara Nappini, Francesca Ciardiello, giornalista di tv9. Apre l’incontro Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima.

Ingresso libero. Seguirà un aperitivo offerto dalle Condotte Slow Food Monteregio e Slow Food Grosseto. L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

“Siamo estremamente contenti di accogliere sul territorio la presidente nazionale di Slow Food Barbara Nappin .- affermano i presidenti delle due condotte, Claudio Seghi e Luca Papalini – Dopo Terra Madre al Salone del Gusto di Torino, questo è il secondo importante evento che le due condotte organizzano insieme, mettendo in evidenza una importante collaborazione che andrà avanti anche per il futuro”.

Il libro “La natura bella delle cose”

Gli eventi della nostra vita narrano chi siamo e ancora più chi vogliamo diventare. Quando prendiamo decisioni dirompenti spesso si aprono spazi inaspettati, prima solo lontanamente immaginati. È questo che tra le righe emerge dal libro firmato da Barbara Nappini, un saggio accorato che ci invita all’azione raccontandoci non soltanto quello che nel mondo non funziona ma anche, e soprattutto, gli uomini e le donne che possono rendere la nostra terra migliore, nella sua bellezza più autentica. Già, la bellezza, un motore silenzioso e potente, in grado di riconnetterci con gli altri e con quello che ci circonda: le cose belle sono le azioni quotidiane, solo apparentemente insignificanti, impastare il pane, affrontare realtà dure, ma sorprendenti, come salire su una nave che salva vite in mare, discutere sulla potatura degli olivi riconoscendo il valore degli alberi e dei loro frutti, rispondere alla violenza con gesti di pace. Grandi e piccole scelte che ci permettono di restare umani. Una storia, quella di Barbara, in cui riconoscersi. Tante istanze cui aderire con slancio.