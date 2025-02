“L’unica donna per me”: lo spettacolo in scena al Teatro del Ciliegio

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Sabato 22 febbraio, alle 21.00, per la stagione curata da Comune di Monterotondo Marittimo, Fondazione Toscana Spettacolo e Officine Papage, va in scena al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo la commedia “L’unica donna per me”, divertente drammaturgia del canadese Norm Foster, riadattata e diretta dal regista Luigi Russo.

I due protagonisti, Pietro e Anna (interpretati da Attilio Fontana e Clizia Fornasier), si incontrano per caso in un bistrò e ripercorrono la storia del loro matrimonio, ormai finito. Attraverso divertenti flashback e rimandi al passato, i due passano in rassegna la loro storia d’amore con originalità e ironia, alternando momenti di gioia, allegria e amarezza. Una commedia romantica, divertente e poetica, in cui il pubblico non può far altro che tifare per i due personaggi e per il sentimento che li lega.

Informazioni

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, dalle 20.00.

Prenotazione dei biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno di spettacolo nel seguente orario: dalle 16 alle 18.