“Un autunno d’agosto”: si alza il sipario sulla stagione teatrale

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Venerdì 17 gennaio, alle 21.00, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo riparte con “Un autunno d’agosto” la stagione teatrale, curata da Comune di Monterotondo Marittimo e Fondazione Toscana Spettacolo, in sinergia con Officine Papage.

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo della giornalista e scrittrice toscana Agnese Pini, racconta l’eccidio nazi-fascista avvenuto nell’estate 1944 a San Terenzo Monti, piccolo paese tra Liguria, Emilia e Toscana.

Lo spettacolo

L’attrice e regista Luisa Cattaneo, insieme a Gabriele Giaffreda, sceglie di mettere in scena una delle vicende storiche che più sconvolse i territori della Lunigiana – la strage di 159 innocenti – per invitare a una riflessione sulle atrocità che la guerra porta con sé. In un momento storico quanto mai delicato, lo spettacolo sceglie di dedicarsi alle vicende degli ultimi, interrogandosi sulle azioni di cui è capace l’uomo e sull’importanza che alcune di esse non vengano mai più ripetute.

Uno spettacolo delicato e intimo, accompagnato dalle musiche di Luca Roccia Baldini, suonate dal vivo con la fisarmonica dal musicista Madoka Funatsu.

Una ripartenza di stagione dedicata alla storia, che inevitabilmente rievoca vicende tristemente note anche al pubblico della Val di Cecina, come la strage di Niccioleta. Per guardare al futuro, senza dimenticare.

“Il teatro è uno dei luoghi più interessanti del nostro paese – dichiara il sindaco Giacomo Termine -: qui ci ritroviamo da generazioni per riscoprire ogni volta la bellezza dello stare insieme, per ascoltare storie, ma anche per discutere e confrontarci sull’attualità, per emozionarci e imparare. In questo spazio di arte e bellezza siamo cresciuti come cittadini e cittadine, per questo è importante continuare a sostenere progetti di qualità che possano stimolare le persone a viverlo anche nel presente. La stagione invernale si realizza grazie alla storica sinergia con Fondazione Toscana Spettacolo e Officine Papage, che ringrazio perché ci aiutano a selezionare proposte di valore e ad organizzare ogni iniziativa con cura, per fare in modo che ogni serata sia un momento speciale per la comunità”.

“L’anno nuovo porta ai cittadini di Monterotondo Marittimo un entusiasmante cartellone per il Teatro del Ciliegio, fra divertimento e occasioni per riflettere su tematiche importanti, che toccano la nostra vita, la nostra storia più recente, la nostra memoria, personale e collettiva – afferma Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus –. Ancora una volta abbiamo condiviso con l’Amministrazione comunale un programma per un pubblico attento e plurale, con grandi attori e ottimi testi, affinché il teatro sia sempre più un luogo non solo di cultura, ma anche un punto di riferimento vivo e dinamico per l’intera comunità”.

“La nuova stagione del Teatro del Ciliegio conferma non solo la qualità, ma anche la pluralità delle proposte che comprendono prosa, musica e storia – spiega Patrizia Coletta, direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlusn-. L’inizio è affidato a un toccante racconto del nostro passato più recente, quale l’eccidio nazi-fascista avvenuto nel piccolo paese di San Terenzio Monti. Mentre con il secondo appuntamento proponiamo al pubblico uno spettacolo frutto del progetto speciale ‘Note dinamiche’, curato da Fondazione Toscana Spettacolo e dedicato alle giovani realtà artistiche toscane. E ancora l’ironia e la bravura di tante attrici, fra cui Lella Costa, con il suo intelligente quanto divertente monologo che reinterpreta la figura della fatina di Pinocchio; così come Daniela Morozzi affronterà con leggerezza, ma anche profondità, le dinamiche del sesso nel nostro tempo. Infine Attilio Fontana e Clizia Fornasier, che ci faranno sorridere e riflettere su quel che resta della fine di una lunga storia d’amore”.

Informazioni

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro

Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00.

In occasione della prima data della stagione, venerdì 17 gennaio, la biglietteria sarà aperta dalle 19.45.

Prenotazione biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno di spettacolo, dalle 16.00 alle 18.00.

