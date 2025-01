Festività natalizie, il bilancio dell’amministrazione: “Grande afflusso di visitatori”

Massa Marittima (Grosseto). Bilancio positivo per le festività natalizie a Massa Marittima. In tanti hanno scelto di visitare la città del Balestro come era possibile intuire a colpo d’occhio, durante gli eventi organizzati in piazza e adesso lo confermano anche i dati.

In linea con gli anni passati, infatti, i musei cittadini hanno registrato circa 1000 visitatori dal 23 dicembre al 6 gennaio. I musei hanno organizzato varie attività per pubblici diversi, tutte con esito positivo: ai 4 laboratori didattici per bambini sono stati 57 gli iscritti, poi sono state organizzate le visite guidate al centro storico, ai musei e al villaggio siderurgico di Valpiana, con 63 partecipanti totali.

Ottimo anche il dato sull’affluenza alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in cui sono state registrate 2000 richieste di noleggio di pattini. È stato molto apprezzato il ritorno all’utilizzo del ghiaccio, con un incremento del 30% circa di partecipanti rispetto agli anni precedenti. Si è creato un contesto sinergico con il barrino, gestito dalla pro loco, e con la Casina di Babbo Natale; pertanto, nei giorni in cui era tutto aperto c’era un bel flusso di persone, di cui hanno in parte beneficiato anche le attività commerciali.

Altrettanto eccellente è il dato sulle visite alla Casina di Babbo Natale, che quest’anno ha registrato 4733 ingressi, con un deciso incremento rispetto allo scorso anno, circa 750 persone in più.

Anche la festa in piazza il 31 dicembre è andata bene. Invogliati da un clima che rendeva piacevole la permanenza all’aperto, tanti massetani si sono ritrovati in piazza, ma anche visitatori provenienti dagli altri comuni della provincia e turisti che hanno deciso di trascorrere qualche giorno a Massa Marittima per le festività natalizie.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il sindaco Irene Marconi –, questi risultati premiano l’impegno delle nostre associazioni, dalla pro loco all’associazione La Casina di Babbo Natale, all’associazione Le Brutte Persone, fino ai Terzieri e all’associazione Massa Veternensis, e poi l’impegno della nostra biblioteca e dei musei che hanno animato le giornate con le loro attività. Un grazie speciale ai volontari che hanno un ruolo fondamentale, sia nei mesi precedenti che durante il mese di dicembre, dedicando il loro tempo per la riuscita degli eventi. Per l’amministrazione comunale di Massa Marittima il periodo delle feste di Natale viene considerato importante al pari della stagione estiva, perché c’è la ripartenza di un flusso turistico che, seppure all’interno di un territorio più circoscritto che va dalla Toscana alle regioni di confine, è comunque per noi interessante.

‘Scenografare’ il centro storico diventa quindi molto importante per far respirare il clima di festa alla nostra comunità, ma anche per essere attrattivi nei confronti dei visitatori, tanto che per molti di essi venire a Massa Marittima per le festività natalizie è diventata ormai una consuetudine. Per questo motivo, anche quest’anno il Comune ha investito risorse nel Natale, sia sostenendo le attività delle associazioni per circa 20mila euro, sia con l’acquisto di nuove installazioni luminose, creando percorsi per stimolare la visita di tutto il centro storico da Borgo a Cittanova, fino alle frazioni. A questo si aggiunge il contributo della Massa Marittima Multiservizi per le proiezioni luminose sui palazzi”.