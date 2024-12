“Visioni poetiche”: al via la mostra fotografica di Simone Francioli e Fabio Sartori

Massa Marittima (Grosseto). Galleria Spaziografico chiude l’anno 2024 e apre il 2025 con una mostra che riunisce due fotografi d’eccellenza.

Sabato 21 dicembre, alle 18, in vicolo del Ciambellano, sarà infatti inaugurata la mostra fotografica “Visioni poetiche”, di Simone Francioli e Fabio Sartori.

La mostra

Simone Francioli e Fabio Sartori osservano amorevolmente la realtà in modo del tutto personale, ma soprattutto poetico: una serie di visioni poetiche, appunto, che ci inducono a porre l’attenzione sulle meraviglie che ci circondano. Le immagini sono coerenti con la personalità di ciascun autore, il primo a fermare lo sguardo sul lago dell’Accesa con scatti rigorosamente in bianco e nero; il secondo a interpretare in modo onirico la natura, che coglie nei minimi particolari e trasforma con le luci.

La mostra, a cura di Gian Paolo Bonesini, sarà visitabile tutti i giorni, dalle 16.30 alle 19.00, ad ingresso gratuito, fino al 9 gennaio.