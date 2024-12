“Cerca il Natale a #massamarittima”: la mappa dei selfie per scattare foto con le installazioni

Massa Marittima (Grosseto). “Cerca il Natale a #massamarittima” è il titolo dell’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale, che ha pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale la mappa dei selfie, una vera e propria cartina illustrata e coloratissima, per potersi facilmente orientare tra le vie del centro storico, alla ricerca delle installazioni natalizie dove scattare delle belle foto ricordo.

L’iniziativa proseguirà fino al 7 gennaio.

“Il Natale a Massa Marittima si snoda per le vie del centro storico in un percorso ricco di sorprese grazie alle installazioni, alle scenografie e alle decorazioni fantasiose realizzate dal Comune e dalle associazioni che organizzano gli eventi e che rendono la nostra città ancora più magica – afferma il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi –. Nella mappa, segnaliamo alcuni punti selfie, in cui poter scattare delle belle foto ricordo. L’obiettivo da un lato è quello di offrire un’attrazione in più per adulti e bambini e dall’altro di stimolare le persone a scoprire tutto il centro storico, non limitandosi alla bellissima piazza Garibaldi, ma visitando anche i suggestivi vicoli; dalla chiesina di San Rocco in Borgo, fino a raggiungere la parte alta, in Cittanova, dove si trova la Torre del Candeliere, che è attualmente uno dei monumenti più visitati della Maremma”.

Il Comune invita inoltre i cittadini e i visitatori a pubblicare le foto nella loro pagina Facebook personale, taggando la pagina Comune Massa Marittima e riportando l’hashtag #massamarittimanatale2024.

Le prossime iniziative

Sono tante le iniziative in programma a Massa Marittima per le festività natalizie: segnaliamo nei prossimi giorni la motorata dei Babbi Natale sabato 21 dicembre, anticipata il 20 dicembre dal suggestivo concerto di Natale del coro Santa Barbara, alle 21, nella cattedrale di San Cerbone. Il 27 dicembre, nel chiostro di Sant’Agostino, gonfiabili a tema natalizio e animazione e il 31 dicembre Capodanno in piazza con musica e balli.

Il Villaggio di Babbo Natale continuerà ad essere aperto nei giorni: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 dicembre e 5, 6 gennaio, dalle 16 alle 19.30. Nei giorni di apertura del villaggio verranno proposte attività laboratoriali per bambini, che saranno pubblicizzate sui canali social della “Casina di Babbo Natale”, a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta tutti i giorni dal 7 dicembre al 7 gennaio. Per orari di apertura e costi consultare la pagina Facebook della pro loco di Massa Marittima. Iniziativa a cura della Proloco.

Il Presepe di Borgo – Antica Falegnameria, in vicolo Massaini, sarà aperto tutti i giorni, fino al 7 gennaio, dalle 9 alle 23, a cura del Terziere di Borgo.