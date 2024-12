Eventi per bambini e musica natalizia: in paese scattano le iniziative per le festività

Scarlino (Grosseto). A Scarlino è tutto pronto per iniziare a trascorrere insieme le festività natalizie.

Le prime due giornate del calendario di Natale promosso dal Comune, assieme alla Pro Scarlino con il supporto della Croce Rossa comitato di Scarlino, Asd La Disperata, Scarlino Soccorso, Musei di Scarlino, Asiniamo e i commercianti di Scarlino Scalo, sono in programma venerdì 13 e sabato 14 dicembre nel capoluogo. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il programma

Venerdì si apre il programma con un laboratorio natalizio per bambini e una merenda in sala consiliare (in piazza Garibaldi, a Scarlino) alle 16, per dare il via alle feste in compagnia dei più piccoli.

Sabato 14 dicembre sarà una giornata speciale nel centro storico: alle 15.30, Scarlinopolis, il progetto di teatro sociale arrivato alla quinta edizione, diretto da Luca Salemmi, presenta “Scarlinopolesi a veglia…per Natale. Racconti, proverbi e modi di dire di Scarlino”, una performance che coinvolgerà tutti in un’atmosfera incantata. Alle 17, in piazza Garibaldi, la festa continua con l’accensione dell’albero di Natale e il concerto del Valentina Toni quartet, dal titolo “Winter songs: a tribute to american christmas classics”, con Valentina Toni (voce), Raffaele Pallozzi (tastiere), Luca Tonini (contrabbasso), Dario Rossi (batteria). Il concerto nasce da un progetto musicale che unisce il calore della musica natalizia con la magia del jazz. I brani spaziano tra i più grandi successi della tradizione natalizia americana, da quelli più romantici e riflessivi a quelli più ritmici e festosi, rimanendo sempre fedeli allo spirito originale, donando ad ogni pezzo nuove sonorità offrendo così una nuova visione ai brani.

La giornata si concluderà al circolo Arci, alle 21, con la tradizionale tombola natalizia.

Il contest dei presepi

Oltre al programma di eventi, tutti gratuiti quelli organizzati dall’amministrazione e dalla Pro Scarlino, torna nel 2024, il contest dedicato ai presepi: gli scarlinesi potranno scattare una foto al loro presepe e inviarla entro la mezzanotte del 23 dicembre all’indirizzo comunicazione@comune.scarlino.gr.it o via messaggio alla pagina Facebook del Comune di Scarlino.

Le immagini saranno pubblicate il 24 dicembre e sarà possibile votare con un like sotto l’immagine il proprio presepe preferito entro la mezzanotte del 6 gennaio. Il presepe più votato riceverà un riconoscimento dall’amministrazione comunale.