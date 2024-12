Una mostra permanente dedicata a Corrado Banchi: sarà ospitata al Museo subterraneo

Massa Marittima (Grosseto). Domenica 15 dicembre a Massa Marittima una nuova giornata di iniziative gratuite per celebrare Santa Barbara, patrona dei minatori: si inizia alle 12, nel capoluogo, al Museo Subterraneo, con la presentazione della mostra permanente dedicata a Corrado Banchi, che arricchirà la narrazione del museo sulla storia mineraria e la vita dei minatori.

“Si tratta di una serie di foto originali, stampate, firmate e timbrate dallo stesso Corrado Banchi, provenienti dai magazzini del museo – spiega Roberta Pieraccioli, direttrice dei musei di Massa Marittima –, dove sono rimaste per tutti questi anni trovando adesso la loro giusta collocazione nei bellissimi spazi del museo Subterraneo. È una selezione di immagini, dedicate in particolare a Niccioleta, di dimensione 70×100, che risalgono agli anni ’90, quando Corrado Banchi era ancora in vita. Alcune fotografie sono state posizionate nelle pareti della biglietteria del museo e all’ingresso, per poi proseguire nei piani superiori fino al terzo piano, sede del Gruppo mineralogico massetano ‘Bernardino Lotti'”.

“Il Museo Subterraneo racconta la storia e l’identità di Massa Marittima e della sua tradizione mineraria – commenta il sindaco Irene Marconi –. Le fotografie di Corrado Banchi, artista di straordinario talento e con un legame profondo con il nostro territorio, rendono questo spazio ancora più significativo, offrendo ai visitatori una testimonianza visiva intensa e commovente della vita e del lavoro dei minatori. La mostra rientra nel percorso di valorizzazione del patrimonio fotografico di Banchi che l’amministrazione comunale sta portando avanti da diversi anni”.

Nel pomeriggio, le iniziative si sposteranno a Niccioleta, dove alle 14.30, al Centro documentazione, si terrà lo spettacolo teatrale “Santa Barbara benedetta”, a cura di Anima Scenica, e alle 15.15 la proiezione del cortometraggio “Niccioleta, storie sopra e sotto la terra”, per la regia di Irene Paoletti. Ingresso libero.

Alle 16 partirà la visita al Museo diffuso di Niccioleta dal Centro documentazione. Ingresso libero.

Si raccomanda la prenotazione entro il giorno precedente all’evento. Infomazioni: e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525 oppure cell. 331.3669408.