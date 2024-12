Pista sul ghiaccio, Villaggio di Babbo Natale e accensione dell’albero: arrivano le feste

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima presenta il cartellone delle festività natalizie realizzato con la collaborazione delle associazioni locali. Anche quest’anno Massa Marittima si veste a festa con una miriade di iniziative che proseguiranno fino al 5 gennaio.

Si comincia sabato 7 dicembre con un primo pomeriggio in cui sarà possibile respirare appieno la magia del Natale in un contesto unico come quello del centro storico massetano, a partire dalle 15.30, in piazza Garibaldi, dove aprirà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, gestita dalla pro loco. Quest’anno la pista tornerà ad essere di “ghiaccio vero”, mentre negli ultimi anni è stato utilizzato quello sintetico. E sarà anche più spaziosa, con i suoi 200 metri quadrati, per assicurare il divertimento di adulti e bambini, davanti allo splendido scenario della cattedrale di San Cerbone.

Ma questa non è la sola attrazione del Natale di Massa Marittima, infatti, come ogni anno, aprirà proprio da sabato 7 dicembre, alle 16.30, il magico Villaggio di Babbo Natale, a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale, con ambienti curati nei minimi particolari e allestimenti sempre nuovi e fantasiosi: dall’ufficio postale con l’elfo postino, a cui lasciare la letterina, alla casa di Babbo Natale, passando per i vicoli addobbati dove sarà possibile incontrare il Grinch. Alle 16.15 il sindaco Irene Marconi consegnerà ufficialmente le chiavi del villaggio direttamente a Babbo Natale. Ci saranno anche i Carabinieri a cavallo, che faranno la scorta a Babbo Natale. E poi, alle 17, di nuovo tutti in piazza Garibaldi per assistere al consueto rito dell’accensione del grande albero di Natale.

“Siamo felici di presentare anche quest’anno un cartellone natalizio ricco di momenti speciali, all’insegna del divertimento, ma anche della condivisione e della spiritualità – afferma il sindaco Irene Marconi –. Le iniziative sono davvero tante: dal concerto in cattedrale del Coro di Santa Barbara il 20 dicembre, alla motorata dei Babbi Natale del 21 dicembre, organizzata da Massa Veternensis. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, inoltre, dalle 9 alle 23, sarà possibile visitare il presepe di Borgo nella vecchia falegnameria, allestito dal Terziere di Borgo. Il Villaggio di Babbo Natale nei giorni di apertura organizzerà tante attività. Bellissimo il colpo d’occhio della piazza con la pista di pattinaggio e l’albero addobbato: il nostro centro storico è la cornice perfetta per vivere un Natale di emozioni. E saremo proprio in piazza Garibaldi il 31 dicembre per salutare tutti insieme l’anno vecchio e accogliere il 2025 con musica e balli. Una novità di quest’anno è l’allestimento dei gonfiabili a tema natalizio prevista il 27 dicembre, dalle 14 alle 19, nel chiostro di Sant’Agostino, dove si svolgeranno anche attività per bambini a cura dell’associazione Le Brutte Persone. Concluderemo il 4 e il 5 gennaio con l’arrivo della Befana”.

“Ringrazio di cuore tutte le associazioni locali, i volontari, le attività commerciali e tutte le realtà del territorio che ogni anno collaborano con il Comune di Massa Marittima al cartellone del Natale – conclude il sindaco –, riuscendo a fare cose straordinarie per rendere le festività natalizie un momento speciale per le famiglie per la nostra comunità e per i turisti”.

Il Villaggio di Babbo Natale è aperto nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 dicembre e 5, 6 gennaio, dalle 16 alle 19.30. Nei giorni di apertura del villaggio verranno proposte attività laboratoriali per bambini, che saranno pubblicizzate sui canali social della “Casina di Babbo Natale”.

La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni dal 7 dicembre al 7 gennaio. Per orari di apertura e costi consultare la pagina Facebook della pro loco di Massa Marittima.

Il Presepe di Borgo –Antica falegnameria in vicolo Massaini è aperto tutti i giorni dal 7 dicembre al 7 gennaio, dalle 9 alle 23, a cura del Terziere di Borgo.

Il calendario delle iniziative

Sabato 7 dicembre:

15.30 – Apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio – Associazione Proloco;

sul ghiaccio – Associazione Proloco; 16.15 – Consegna delle chiavi del Villaggio di Babbo Natale da parte del sindaco;

16.30 – Inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale – Associazione Casina di Babbo Natale;

– Associazione Casina di Babbo Natale; 17:00 – Accensione dell’albero di Natale.

Lunedì 9 dicembre:

17.00 – “Nati per leggere. Le prime storie di Natale” – Biblioteca comunale (spazio 0-13).

Venerdì 13 dicembre:

16.30 – “ Natale in 3D. Creiamo il nostro biglietto Natalizio” – Museo San Pietro all’Orto – 10 euro, gestito dalla cooperativa Zoe;

– Museo San Pietro all’Orto – 10 euro, gestito dalla cooperativa Zoe; Dalle 18.00 – Aperitivo a tema con prodotti locali presso il bar della pista – Associazione Proloco

Sabato 14 dicembre:

16.00 – “Dolce tradizione”, il percorso per arrivare alla produzione del Dolce di San Bernardino, alla sala la Pira, a cura del Cif.

Lunedì 16 dicembre:

17.00 – “Storie sotto l’albero con Babbo Natale” – Biblioteca comunale (spazio 0 – 13) in collaborazione con l’associazione “Casina di Babbo Natale”.

Giovedì 19 dicembre:

16.30 – “It’s Christmas time!”, laboratorio per bambini – Museo San Pietro all’Orto – 10 euro, cooperativa Zoe.

Venerdì 20 dicembre:

21.15 – Concerto di Natale del Coro di Santa Barbara – Cattedrale di San Cerbone;

del Coro di Santa Barbara – Cattedrale di San Cerbone; Dalle 18.00 aperitivo a tema con prodotti locali presso il bar della pista – Associazione Proloco.

Sabato 21 dicembre:

17.30 – Motorata di Babbo Natale – Partenza da piazza XXIV Maggio e arrivo in piazza alle 18.30. Organizzato dal Motoclub Massa Veternensis in collaborazione con l’associazione “Casina di Babbo Natale”.

Venerdì 27 dicembre:

dalle 14.30 alle 19.00 – “Sconvolginatale” – Gonfiabili a tema natalizio e animazione per bambini – Chiostro di Sant’Agostino – Associazione Le Brutte Persone;

e animazione per bambini – Chiostro di Sant’Agostino – Associazione Le Brutte Persone; 16.30 – “ Memory al museo – Allena la tua mente” – Museo San Pietro all’Orto – 10 euro, cooperativa Zoe;

– Museo San Pietro all’Orto – 10 euro, cooperativa Zoe; Dalle 18.00 – Aperitivo a tema con prodotti locali presso il bar della pista – Associazione Proloco.

Martedì 31 dicembre:

dalle 21.00 – Capodanno in piazza con dj set e pista aperta fino a tarda notte.

Venerdì 3 gennaio:

17.00 – “ Aspettando la Befana . Decoriamo insieme la calza della Befana” – Biblioteca comunale;

. Decoriamo insieme la calza della Befana” – Biblioteca comunale; Dalle 18 – Aperitivo a tema con prodotti locali presso il bar della pista – Associazione Proloco.

Sabato 4 gennaio:

17.30 – La Befana del Terziere di Borgo arriva in Cittanova e prosegue per piazza Garibaldi.

Domenica 5 gennaio: