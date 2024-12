“Declinare la famiglia”: nuovo appuntamento con il Book club in biblioteca

Massa Marittima (Grosseto). Giovedì 5 dicembre, alle 17.30, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima si terrà un nuovo appuntamento con il Book club, questa volta dedicato al tema “Declinare la famiglia“.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per ogni appuntamento i partecipanti possono attingere dalla bibliografia consultabile online o scegliere in autonomia quale libro leggere prima di partecipare all’incontro. Si può aderire anche come semplici uditori. L’iniziativa del Book Club è organizzata in collaborazione con l’associazione Liber Pater e l’associazione culturale Iride.

Libri consigliati per il 5 dicembre: “Dare la vita”, di Michela Murgia; “Papà fatti sentire”, di Stefania Andreoli; “Quattro uomini e una stella”, di Christian De Florio e Carlo Tumino; “L’Arminuta”, di Donatella Di Pietroantonio; “Cose che non si raccontano”, di Antonella Lattanzi; “Il dolore non esiste”, di Ilaria Bernardini; “Niente di vero”, di Veronica Raimo; “La tristezza ha il sonno leggero”, di Lorenzo Marone; “Notti in bianco, baci a colazione”, di Matteo Bussola; “La più amata”, di Teresa Ciabatti.

I prossimi appuntamenti

Giovedì 19 dicembre, alle 17.30, incontro sul tema “Culture e religioni a confronto”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “Il canto dei cuori ribelli”, di Thrity Umrigar; “Ogni mattina a Jenin”, di Susan Abulhawa; “Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea”, di Suad Amiry; “Il senso della vita”, di Luigi Manconi e Vincenzo Paglia; “La sposa ripudiata”, di Tawkif Younis; “Denti bianchi”, di Zadie Smith; “La ragazza di Teheran”, di Marjan Kamali; “Dal tuo terrazzo si vede casa mia”, di Elvis Malaj.

Giovedì 9 gennaio, alle 17.30, incontro sul tema “Razzismi”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “Fortunatamente nera: il risveglio di una mente colonizzata”, di Nogaye Ndiaye; “Nel mare ci sono i coccodrilli”, di Fabio Geda; “Lettera alla tribù bianca”, di Alex Zanotelli; “Radici bionde”, di Bernardine Evaristo; “La metà scomparsa”, di Brit Bennett; “Indignazione”, di Philip Roth; “Razzismi: dalle crociate al XX secolo”, di Francisco Bethencourt; “Americanah”, di Chimamanda Ngozi Adichie.

Giovedì 23 gennaio, alle 17.30, incontro sul tema “Tempo e memoria”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “Quel che resta del giorno”, di Ishiguro Kazuo; “Città sommersa”, di Marta Barone; “Il vecchio al mare”, di Domenico Starnone; “Baumgartner”, di Paul Auster; “Ma perché siamo ancora fascisti?”, di Francesco Filippi; “La storia”, di Elsa Morante; “La stagione bella”, di Francesco Carofiglio; “La vita di chi resta”, di Matteo B. Bianchi.

Al seguente link il programma completo e la bibliografia degli incontri successivi fino a maggio 2025:

https://bookclubbibliotecabadii.blogspot.com/2024/08/book-club-biblioteca-g-badii.html?fbclid=IwY2xjawExQktleHRuA2FlbQIxMAABHY5Yg-dGMg7Mxb8oGfist9_rssVXsaBBpXrD3_-lBss7xfiW_iDWd-eBKA_aem_pie2AmZXZcDZ8AprUR4asA

Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906293 – 335.7501826 (WhatsApp) – E-mail: prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it.