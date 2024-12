“Un decoro per le Feste”: al via i laboratori creativi itineranti dedicati ai bambini

Gavorrano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Gavorrano, in collaborazione con la Commissione pari opportunità e diverse associazioni di volontariato del territorio, organizza la rassegna dedicata ai bambini “Un decoro per le Feste“.

“Gli incontri prevedono una serie di laboratori creativi durante quali i bambini della nostra comunità, sotto la guida di alcuni adulti, potranno costruire piccoli addobbi fatti con materiali naturali (legno, carta, foglie, pigne, rametti, sassi…) – si legge in una nota del Comune -. Gli appuntamenti, previsti da domenica 8 dicembre fino al 4 gennaio, avranno carattere itinerante, si svolgeranno, infatti, nelle diverse frazioni del comune: Bagno di Gavorrano, Gavorrano, Ravi, Caldana, Grilli e Bivio Ravi”.

“Lo scopo di questa iniziativa è quello di collaborare insieme ad un gruppo di coetanei in un ambiente piacevole e festoso condividendo un piccolo progetto. Il lavoro manuale permette di esprimere la creatività e la fantasia presente in ogni persona e allo stesso tempo consente di affinare la propria manualità, una dote che è sempre meno sviluppata. Riteniamo, infatti, di fondamentale importanza che ogni bambino, e non solo, torni a creare oggetti personali costruiti con le proprie mani al di là delle mode e delle offerte commerciali – termina il comunicato -. Vogliamo ringraziare le persone e le associazioni di volontariato che hanno accolto questa idea e si sono rese disponibili a condividerla: Jenny Albonetti, Auser Gavorrano, associazione di mutuo soccorso Caldana, circolo ricreativo culturale Ravi, Pro loco Gavorrano, Pro loco Grilli, Pro loco Bivio Ravi – Potassa, Vab Gavorrano”.