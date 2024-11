“Filo rosso”: al via la mostra collettiva alla galleria Spaziografico

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 23 novembre, alle 18, alla galleria Spaziografico, in vicolo del Ciambellano, a Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra collettiva “Filo rosso“.

La mostra

Un filo rosso percorre e unisce le opere esposte, creando un legame simbolico tra loro: sospese e collegate da questo filo, sembrano fluttuare.. Con questo originale allestimento Galleria Spaziografico inaugura la nuova stagione.

Espongono: Lorenzo Babboni, Letizia Bartoli, Silvia Battaglini, Bertram Biersack, Simone Francioli, Patricia Nattino, Fabrizio Puccetti e Claudio Ulivelli.

Ideata e curata da Gian Paolo Bonesini, la mostra rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dal 23 novembre al 12 dicembre, dalle 16.30 alle 19.

Dal mito di Teseo e Arianna al gomitolo di Andy Warhol, il filo è un elemento simbolico fondativo della storia dell’umanità. Grazie alla sua duttilità il filo segue e regge il corso della vita di ogni persona, fino al momento finale.

Se poi è un Fil Rouge, un filo rosso, viene inteso con il significato di “filo conduttore” e utilizzato in ambiti molto diversi. La sua origine è marinaresca: per districare le gomene di una nave si seguiva un filo rosso che permetteva di separare le corde aggrovigliate…

Ebbene, in questa mostra un filo rosso percorre, separa e nello stesso tempo unisce, creando un legame simbolico tra l’arte e la rappresentazione che accomuna le diverse creazioni: un’installazione iconica dal forte impatto visivo dove le opere, sospese e collegate tra loro da questo filo rosso, sembrano fluttuare, amplificando il senso di dialogo tra l’immaginario e la realtà̀ tangibile.

Galleria Spaziografico con questa mostra collettiva riprende la sua attività nella sede “storica” e inizia un percorso innovativo che si snoderà nel tempo come un filo.

Superando la mostra “classica”, per la stagione 2024/2025 vuole proporre al pubblico uno spazio vivace, originale, ogni volta diverso, dove l’idea espositiva dialoga con le opere in continua trasformazione e le valorizza.

In un mondo in veloce e continuo cambiamento come il nostro, porre attenzione alla rappresentazione dell’arte significa anche dare spazio a giovani emergenti, alle loro idee, al loro entusiasmo mai sazio di imparare. Ecco allora che accanto a nomi noti della galleria, si osservano artisti esordienti che collaborano nella realizzazione di questo percorso.

Una sinergia tra ambiente espositivo, opere e idee che vuole osare, sfidando la complessità dell’arte attuale.