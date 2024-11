“Un viaggio tra le pagine”: tornano gli incontri letterari in biblioteca

Scarlino (Grosseto). Torna, dopo il successo della prima edizione, la rassegna letteraria “Un viaggio tra le pagine”.

Il primo appuntamento in programma è sabato 16 novembre alle 17 alla biblioteca Mariotti (in via Citerni 2, a Scarlino) con Emiliano Dominici e il suo romanzo ““Maria Malva. Brucia il giorno per me”. L’ingresso è gratuito.

La rassegna è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino, in collaborazione con la cooperativa Itinera, attuale gestore dei servizi bibliotecari e di promozione culturale e turistica del Comune. Collabora agli eventi l’associazione Kore. La rassegna si inserisce nel progetto “Città che legge” ed ha come partner la Rete delle biblioteche di Maremma.

«Voglio ringraziare la cooperativa Itinera, gli autori e l’associazione Kore – dichiara il vicesindaco con delega alla cultura, Michele Bianchi –. Un ringraziamento particolare al follonichese Pier Paolo Vittorioso che ha realizzato il logo che accompagna la rassegna e che ben la rappresenta con i suoi tre elementi: libri, Scarlino e la panchina rossa della biblioteca Mariotti, donata dagli studenti della scuola primaria del capoluogo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne».

Il programma

Nel mese dedicato alla lotta alla violenza di genere, due gli incontri che vedono protagoniste femminili. Si inizia sabato 16 novembre con l’autore livornese Emiliano Dominici, che parlerà della protagonista del suo romanzo, edito per la casa editrice Effequ, “Maria Malva. Brucia il giorno per me”.

Maria Malva è un personaggio ricco, sfaccettato, che si rivela pagina dopo pagina. Maria in una mattina qualunque di fine primavera, compie un gesto sconvolgente, che segnerà per sempre le vite delle cinque persone presenti per caso davanti a lei in quel momento. Eppure resta il sospetto che l’esistenza di questa giovane dimessa e silenziosa abbia già incrociato le cinque figure che raccontano l’episodio; forse, addirittura, queste avevano sconvolto la sua vita come lei aveva sconvolto la loro. Chi è, dunque, Maria?

La rassegna continua sabato 23 novembre con l’autrice Michela Galati, che farà fare un salto nella storia francese, presentando il suo libro “La Venere rivoluzionaria. Olympe de Gogeus”.

Giovedì 5 dicembre sarà la volta dell’autrice Veronica Galletta, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima con il libro “Le isole di Norman” (Italo Svevo, 2020) e finalista nella cinquina del Premio Strega con “Nina sull’argine” (Minimumfax, 2021), che presenterà la sua nuova opera letteraria “Pelleossa” (Minimumfax, 2023).

Nel 2025, due saranno gli appuntamenti nel mese di febbraio: Valentina Santini presenterà “Mosche” (Voland, 2024), domenica 2 febbraio, mentre a chiudere la rassegna, sabato 23 febbraio, sarà Sacha Naspini, già autore per la casa editrice E/O di “Le case del malcontento”, “Nives” e molti altri romanzi, che racconterà la storia delle famiglie di tombaroli del suo nuovo libro “Bocca di strega” (E/O, 2024).

Tutti gli eventi si terranno in biblioteca e inizieranno alle 17.

Per informazioni: tel. 0566.38555 oppure e-mail biblioteca@comune.scarlino.gr.it.