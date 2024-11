Nuovo appuntamento con il “Book Club”: si parlerà di violenza e parità di genere

Massa Marittima (Grosseto). Prosegue “Book Club” a Massa Marittima con l’incontro di giovedì 7 novembre, alle 17, alla biblioteca comunale, dedicato alla “Violenza e parità di genere”, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre.

Tra i testi in bibliografia, attinenti al tema dell’incontro, la biblioteca comunale consiglia: “Triste tigre”, di Neige Sinno, “Femminili singolari”, di Vera Gheno, “Alice ancora non lo sa”, della scrittrice Carlotta Fruttero, che sarà ospite in biblioteca il 23 novembre, “Resta solo il fuoco”, di Verunschk Micheliny, “Parità in pillole”, di Irene Facheris, “Atti di sottomissione”, di Megan Nolan, “Stai zitta”, di Michela Murgia, “Vittime mai”, di Valeria Fonte, “Il cognome delle donne”, di Aurora Tamigio.

La partecipazione ai “Book Club è gratuita”, con prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906290, cell. 335.7501826, e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

I prossimi appuntamenti con “Book club”: giovedì 21 novembre “Romanzi storici e noir”; 5 dicembre “Declinare la famiglia”; 19 dicembre “Culture e religioni a confronto”; 9 gennaio “Razzismi”; 23 gennaio “Tempo e memoria”.