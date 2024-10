Continuano gli eventi della Sagra del marrone e Halloween: il programma del weekend

Scarlino (Grosseto). Continuano gli eventi della Sagra del marrone e Halloween organizzata dalla Pro Scarlino con la collaborazione del Comune di Scarlino.

Il borgo, da venerdì primo a domenica 3 novembre, ospiterà tanti eventi per coinvolgere grandi e piccoli.

In piazza del Mercato la sagra culinaria con il ristorante, che sarà aperto venerdì primo novembre a pranzo e a cena, sabato 2 novembre a cena e domenica 3 novembre di nuovo a pranzo e a cena.

Il programma

Ed ecco il programma della tre giorni, tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito: venerdì primo novembre, alle 15, apriranno gli stand nelle vie del borgo, con laboratori e prove di tiro con l’arco. Alle 16 via alla musica in piazza Garibaldi con gli “Ambaradan” e le attività per i bambini. Alle 17, all’ex Frantoio Maestrini, il convegno sull’olio e l’olivo tenuto dal dottor Claudio cantini, primo tecnologo di Ibe – Cnr di Follonica, dal titolo: “Valorizzazione della biodiversità del territorio scarlinese: olivo e olio”. Alla fine dell’incontro è prevista una degustazione di olio.

Sabato 2 novembre si inizia alle 15.30 con la caccia al tesoro per le vie di Scarlino con tanti premi per i partecipanti, mentre alle 17, in sala consiliare, sempre il dottor Cantini parlerà di “Valorizzazione della biodiversità del territorio scarlinese: castagni e marroni”. Alle 19.15 in sala consiliare, Scarlinopolis, il progetto di teatro sociale ideato da Luca Salemmi e sostenuto dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino. Presenta Andrea Paone, giovane emergente nel panorama degli Stand Up Comedians, un toscano irriverente che arriva a Scarlino dopo centinaia di serate in Italia e nel mondo. La conferenza spettacolo sarà l’occasione per approfondire ancora il tema della scrittura e dello scrivere storie: in questa occasione nel linguaggio, politically-scorrect, tipico dello Stand Up. Genere che nasce negli Stati Uniti, che ha preso moltissimo piede anche in Italia negli ultimi anni, seguitissimo dai più giovani.

Domenica 3 novembre dalle 15 i mercatini degli hobbisti animeranno le vie del borgo, mentre dalle 16 in piazza Garibaldi suonerà Giordano Cumoli. Alle 17, in sala consiliare, è in programma un approfondimento sulla viticoltura, al quale interverranno Laura Galoppini, Angela Zinnai, Monica Macaluso, Nicola Mercanti, Andrea Marianelli, Bruno Casu, Piero Giorgio Verdini, Fabrizio Palla dell’Università di Pisa e Enrico Corsi, dell’azienda vinicola La Cura. Alla fine del convegno è prevista la degustazione di vini de La Cura.

Non mancheranno stand gastronomici, aperti in via IV Novembre dal primo novembre, dove sarà possibile degustare specialità locali, come castagnaccio, panini, donzelle e i dolci della tradizione paesana.

In caso di maltempo, gli stand saranno al coperto. Per l’occasione saranno aperti anche il Centro documentazione etrusco e la biblioteca comunale.