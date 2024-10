Musica, spettacoli e sfilata delle maschere: torna la festa di Halloween in centro storico

Massa Marittima (Grosseto). Torna la grande festa di Halloween a Massa Marittima giovedì 31 ottobre, dalle 17 alle 24, nel centro storico e alla Torre del Candeliere, con allestimenti a tema nelle piazze e nelle vie, due punti musica in piazza Garibaldi e piazza Cavour, spettacoli itineranti, 5 punti ristoro.

Alle 23.30 si terrà la sfilata del corteo di maschere nel centro storico fino a raggiungere piazza Garibaldi, dove a mezzanotte sarà acceso il rogo per bruciare un fantoccio che simboleggia le paure dell’uomo, esorcizzandole, con l’augurio di un periodo migliore. Questo momento della festa si collega ai riti celtici del buio, da cui trae origine Halloween, che segnavano l’inizio della stagione più lunga e difficile da affrontare, l’inverno, con il freddo e l’arresto della produzione agricola e quindi la necessità di fare i conti con le scarse derrate alimentari.

La manifestazione è organizzata da 5 associazioni locali: Pro loco di Massa Marittima, Le Brutte Persone, La Casina di Babbo Natale, il Comitato Festeggiamenti San Bernardino e il Terziere di Cittannova; con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

“Nata quasi per gioco tanti anni fa per far divertire i bambini – afferma il sindaco Irene Marconi –, questa festa è cresciuta sempre di più coinvolgendo il tessuto associativo locale e mobilitando tanti cittadini, con allestimenti sempre più spettacolari che occupano spazi ampi, tanto da diventare una delle feste di Halloween più grandi e articolate della provincia di Grosseto, in grado di richiamare numerosi visitatori che attendono questo appuntamento. Quest’anno per la prima volta la festa interesserà anche la parte alta della città con allestimenti in piazza Matteotti e alla Torre del Candeliere. Ringrazio tutte le associazioni che si impegnano da anni per realizzare l’evento”.