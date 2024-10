“Tramontata è la luna”: Alessandra Burzacchini presenta il suo libro

Massa Marittima (Grosseto). In occasione del centenario dalla nascita di Franco Basaglia, il medico che rivoluzionò la storia delle cure psichiatriche in Italia, sabato 26 ottobre, alle 17, nella Sala lettura della biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, è stato organizzato l’incontro con Alessandra Burzacchini, autrice di “Tramontata è la luna“, edizioni Arte Stampa, una raccolta di racconti che traggono ispirazione dalle storie dell’ex manicomio di San Lazzaro a Reggio Emilia.

Ad intervistare l’autrice sarà Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca di Massa Marittima. Letture a cura di Liber Pater.

“Questa iniziativa – spiega Roberta Pieraccioli – nasce dall’esperienza del Book club, gli incontri sulla lettura che si svolgono a Massa Marittima. In uno degli appuntamenti è stato affrontato il tema della salute mentale selezionando vari testi tra i quali il libro scritto da Alessandra Burzacchini. ‘Tramontata è la luna’ nasce da un’esperienza che l’autrice, insegnante del Liceo ‘Fanti’ di Carpi, ha fatto accompagnando alcuni studenti in visita all’ex manicomio di San Lazzaro, nel corso di una gita organizzata dalla scuola per il centenario della nascita di Franco Basaglia. All’interno di quello che oggi è diventato un centro culturale, è conservato l’archivio del manicomio. L’insegnante ha trascorso la giornata insieme ai suoi allievi dedicandosi anche alla consultazione di quei documenti, da cui sono emerse tante storie che hanno ispirato il volume. Storie che prendono spunto da vecchie fotografie e dalla visita delle stanze e degli spazi aperti dell’ex ospedale psichiatrico.”

“Alessandra Burzacchini, diversi anni fa, è venuta in vacanza a Massa Marittima – commenta il sindaco Irene Marconi –, si è innamorata di questo territorio e ci ha comprato casa. Il suo legame con la nostra terra si è consolidato nel tempo e ne possiamo trovare traccia anche in alcuni dei suoi romanzi, a partire da ‘Blu principe’. L’autrice ha inoltre collaborato ad alcuni progetti con la biblioteca comunale. Siamo quindi felici di averla nuovamente a Massa Marittima per presentare il suo libro”.