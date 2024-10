450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici e Giorgio Vasari: doppio appuntamento per celebrare l’evento

Gavorrano (Grosseto). Il progetto “Cosimo I dei Medici e la famiglia Austini o Agostini: la nascita del feudo di Caldana”, proposto alcuni mesi fa alla Regione Toscana, è stato accolto favorevolmente e ha ricevuto un prezioso cofinanziamento.

Grazie a questo contributo l’amministrazione comunale di Gavorrano ha potuto mettere in campo due importanti iniziative per mettere in risalto due figure di eccellenza della storia del paese e del territorio.

Il programma

Venerdì 25 ottobre andrà in scena lo spettacolo teatrale “Attenti a quei due: storia di una feconda amicizia tra potere, arte e cultura della Toscana rinascimentale”, scritto e interpretato dall’attrice Marina Mariotti di Arti in Scena. Lo spettacolo si svolgerà nell’aula magna dell’istituto comprensivo di Gavorrano ed è destinato ai giovani studenti con lo scopo di far conoscere e riflettere sul rapporto di collaborazione tra il Granduca e Giorgio Vasari, che tanto hanno contribuito ad arricchire la vita di tutti.

Domenica 27 ottobre, con inizio alle 15.45, a Caldana, nei locali dell’antico frantoio, si terrà il convegno “Cosimo I dei Medici e la famiglia Austini o Agostini: l’istituzione del feudo di Caldana”. Sarà l’occasione per presentare ad un vasto pubblico nuovi studi e ricerche riguardanti la fondazione del feudo. Si concentrerà sulla condizione politica, sociale ed economica del territorio di Gavorrano nella seconda metà del XVI secolo e sulla relazione intercorsa tra Cosimo I e i membri della famiglia Austini, promotori della ricostruzione del castello di Caldana.

Il convegno sarà integrato dalla conferenza emozionale tenuta dall’attore Giacomo Moscato per restituire attraverso il teatro una diversa visione dei protagonisti.

Programma degli interventi:

Mario Ascheri, professore dell’Università Roma 3, sul tema “Il feudo di Caldana entro l’organizzazione del territorio senese-grossetano”;

Margherita Eichberg, architetto del Mic e soprintendente dell’Abac Viterbo Etruria, sul tema “Il lago Prile al tempo di Cosimo I e della nascita del feudo di Caldana”;

Felicia Rotundo, storica dell’arte, già funzionaria del Mic, sul tema “Committenze artistiche della famiglia Agostini a Caldana”;

Patrizia Scapin, del Comune di Gavorrano, sul tema “Reliquie e reliquiari nella chiesa di San Biagio”;

Claudio Saragosa, dell’Università degli Studi di Firenze, sul tema “Caldana da castello a piccola città”;

Giacomo Moscato, attore, sul tema “Gli Austini – Vita pubblica e privata dei Signori di Caldana”.

L’ Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione: l’Istituto comprensivo Falcone – Borsellino di Gavorrano – Scarlino, l’associazione Società di Mutuo soccorso di Caldana e la parrocchia di Caldana.