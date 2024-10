“La Rocca. Sogno un mondo”: ecco i vincitori del concorso nazionale di letteratura per l’infanzia

Roccatederighi (Grosseto). Si è conclusa in questi giorni la selezione dei vincitori del premio “La Rocca. Sogno un mondo“, con il patrocinio del Comune di Roccastrada.

Il premio, ideato e organizzato dalla scrittrice Anna Genni Miliotti in collaborazione con la Pro Loco di Roccatederighi e il supporto della giornalista e scrittrice Paola Alberti, ha ottenuto un vero successo. Oltre ai numerosi testi in concorso, inviati da tutta Italia, ha coinvolto nella giuria finale gli alunni della scuola primaria di Roccastrada, del plesso di Sassofortino, e quelli della “Luigi Pirandello” di Niscemi (Caltanissetta). Sono loro che hanno decretato i vincitori, sulla terna selezionata dalla giuria tecnica presieduta dalla scrittrice Paola Alberti.

I vincitori

Questi i nominativi: primo premio a Bruno Volpi, di Alessandria, per il racconto “La balena nera e il tribunale del mare”; secondo classificato Leonardo Capitani, di Colle Val d’Elsa, con “Mia”; terzo posto per Micaela Mele, di Imola, con “La principessa ciliegia”. Il premio speciale della presidente è stato assegnato a Alessandra Aquino, di Follonica, per “Le avventure di Lio e Flop”.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 20 ottobre alle 16, nella sede della Pro Loco di Roccatederighi, durante la quale è previsto anche un collegamento online con gli alunni siciliani.

I premi sono collegati alla promozione del territorio, che è uno degli scopi del progetto, come sottolinea la presidente Miliotti: “Promuovere la scrittura di testi per ragazzi su temi sociali e far conoscere il nostro bellissimo territorio, sono le ragioni che mi hanno spinto a ideare questo premio. E spero che, con lo stesso entusiasmo che ci ha condotto a questo successo, venga accolto dai giovani lettori.”