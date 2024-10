“Troncamacchioni”: Alberto Prunetti presenta il suo romanzo

Massa Marittima (Grosseto). È in programma sabato 12 ottobre, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima l’incontro con Alberto Prunetti, autore del libro “Troncamacchioni”, edito da Feltrinelli, per la collana Narratori, pubblicato nel 2024, ambientato nell’alta Maremma, tra Tatti, Prata e Massa.

Il libro

È il racconto di uomini e donne che si ribellano al fascismo degli anni ’20: contadini e minatori, anarchici e banditi, disertori e comunisti, tipi arruffati che non hanno avuto la fortuna di trovare davanti a sé una strada dritta e spianata, ma sono stati costretti a farsi avanti “a troncamacchioni”, “tra i lecceti, gli scopeti, i castagneti e i forteti, col cuore in gola e le labbra spaccate”: perennemente in fuga dall’autorità costituita, dai picchiatori fascisti, dai delatori, pronti a vendere il vicino di casa per pochi denari. Lo spirito ribelle di minatori e contadini che non hanno niente da perdere, ma non rinunciano a opporsi, a negare il proprio consenso, si fa avanti a colpi di coltello, di bastone e di furore, ma anche di versi in ottava rima improvvisati. E dalle colline della Maremma arriva fino in Francia, in Belgio, in Russia.

“Ospitiamo con grande piacere Alberto Prunetti – commenta Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei e della Biblioteca comunale di Massa Marittima – per la presentazione del suo libro che si ispira a storie vere della nostra terra. Infatti, l’autore nei mesi scorsi è venuto a Massa Marittima per consultare l’archivio storico comunale dove ha trovato i documenti dell’epoca per ricostruire il suo racconto originale sugli uomini e le donne dell’alta Maremma agli albori del fascismo”.

“Attraverso il racconto di Prunetti possiamo riscoprire una parte significativa della nostra storia, che parla di coraggio e resistenza – afferma il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi -. Siamo orgogliosi di ospitare un autore che ha saputo dare voce a queste storie, riconnettendoci con il nostro passato e con le nostre radici storiche e culturali.”

Ad intervistare l’autore sarà Stefano Erasmo Pacini, fotografo e scrittore. L’evento è organizzato con la collaborazione della libreria-cartoleria Matozzi.

L’autore

Alberto Prunetti è nato a Piombino nel 1973. Scrittore e traduttore, ha vissuto per un anno e mezzo in Inghilterra, lavorando come cleaner, pizza chef e kitchen assistant.

Tra le sue opere: “Potassa”; “Il fioraio di Peròn”; “Amianto. Una storia operaia”; “The new working class hero”.