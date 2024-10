“A veglia col vernacolo”: torna la rassegna di teatro amatoriale

Ribolla (Grosseto). Torna a Ribolla “A veglia col vernacolo“.

L’edizione 2024 della fortunata rassegna organizzata dalla Compagnia dell’Anello prevede otto serate all’insegna della “commedia in toscano”. Sul palco del locale teatro, a partire da sabato 12 ottobre fino al 14 dicembre, si alterneranno compagnie amatoriali provenienti dalla Maremma e dalle province vicine. Tutti gli spettacoli sono previsti alle 21.

Il programma

Il 12 ottobre inaugurerà la manifestazione la compagnia “Tutti sul palco” dell’Auser di Ribolla, con “3 matrimoni e 4 divorzi”.

Il 19 ottobre sarà la volta de “Gli Improvvisati” di Batignano, con “Basta che sian di fori”.

Il 26 ottobre sarà sul palco la compagnia “La Riconca” di Rosia con “La speranza l’è l’ultima a morire”; seguirà, il 9 novembre, la compagnia “Li Bindoli” di Porto Santo Stefano con “A babbo Morto”.

Il 23 novembre si esibirà la compagnia “Acqua in bocca” di Firenze” con “Mannaggiafeisbucc”.

Il 30 novembre sarà in scena il gruppo “Noi attori per caso” di Vada con “Vacanze forzate”.

Il 7 dicembre sarà in scena la compagnia “Spazio scenico” di Grosseto con “Vacanze forzate”, mentre il 14 dicembre chiuderà la rassegna la “Compagnia dell’Anello” con “Basta che sian di fori”.

La rassegna sarà patrocinata dal Comune di Roccastrada e dall’Unione Italiana Teatro Libero.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova edizione e della partecipazione delle compagnie – afferma il presidente della Compagnia dell’Anello Stefano Gorelli -. Nel corso degli anni abbiamo avuto un’importante risposta da parte del pubblico e questo ci spinge a far crescere sempre di più la nostra rassegna che va a tutelare quel vernacolo toscano che è importante salvaguardare, ma che dà valore anche alla tradizione del teatro amatoriale, che tanta importanza riveste nel mondo della cultura. Ci fa piacere di aver avuto anche quest’anno una risposta importante da compagnie che vengono da fuori provincia, sintomo che quella passione per questa arte che caratterizza Ribolla non solo è nota, ma anche attrattiva per chi opera in Toscana”.

Biglietti e abbonamenti

Con il ricavato dei biglietti, dal costo di 10 euro, e degli abbonamenti, il cui prezzo è 60 euro, la Compagnia dell’Anello finanzierà interventi a favore del paese di Ribolla. Per la prevendita e le prenotazioni è possibile rivolgersi all’Auser di Ribolla o chiamando lo 0564.578150, per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 347.1177230.