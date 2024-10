“Sergio Staino, una retrospettiva 2003-2023”: al via la mostra

Massa Marittima (Grosseto).“Sergio Staino – Una retrospettiva 2003-2023” è l’omaggio che Massa Marittima vuol fare all’artista, all’intellettuale e al disegnatore, nel primo anniversario della sua scomparsa, attraverso una serie di appuntamenti promossi dall’associazione Art@ltro che prendono il via sabato 5 ottobre, alle 16.00, con l’inaugurazione della mostra principale, “La Retrospettiva”, allestita a Palazzo del Debbio, in via Ximenes 29.

In esposizione le opere lasciate da Sergio Staino in eredità a Massa Marittima: non solo vignette satiriche, ma anche opere di proprietà dell’associazione Art@ltro e di privati, videointerviste e documenti.

La mostra sarà visitabile fino al 13 ottobre, tutti i giorni, dalle 16.00 alle 19.00.

Sempre sabato 5 ottobre, dopo l’inaugurazione, alle 17.00, nel Palazzo dell’Abbondanza si terrà la lettura di un’intervista a Sergio Staino, a cura dell’associazione Liber Pater, e subito dopo il “Concerto per matita e orchestra – Strisce di Sergio Staino”, a cura di Arms Ensemble, con Michele Staino, figlio di Sergio, al contrabbasso. Lo spettacolo è realizzato con musiche originali per orchestra swing ispirate alle migliori strisce di Sergio Staino, che saranno proiettate in contemporanea.

Le mostre in tutto sono tre: in uno spazio dedicato di Palazzo Del Debbio è stata allestita anche “Vietato guardare”, un’esperienza multisensoriale che cerca di far rivivere empaticamente al pubblico le sensazioni provocate dallo stato di quasi cecità in cui Staino ha vissuto negli ultimi anni della sua vita e si compone di opere che possono essere percepite attraverso gli altri sensi, realizzate dagli artisti dell’associazione Art@ltro.

Alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” sarà invece possibile ammirare gli stendardi “All’altezza delle margherite”, che riproducono in formato ridotto gli enormi acquerelli digitali realizzati da Staino e dal figlio Michele per coprire la parete esterna dell’impianto di smaltimento rifiuti di Peccioli. Si tratta di immagini inedite, stampate per Massa Marittima nel 2016, in occasione della mostra “Bestie, Bestiacce & Bestioni”: un corteo di dieci animali che vivono… “All’altezza delle margherite”, tra fantasia e poesia.

Gli eventi non finiscono qui: durante tutto il periodo della mostra, dal 5 al 13 ottobre saranno organizzati anche dei laboratori per bambini dal titolo “I colori del buio” a Palazzo Del Debbio, a cui è possibile partecipare solo su prenotazione (informazioni e prenotazioni al numero 333.9777614). L’associazione Art@ltro accoglie piccoli gruppi di bambini e ragazzi che vogliono sperimentare il disegnare nell’oscurità, un’esperienza multisensoriale che esclude la vista e un modo per avvicinarsi empaticamente a chi è affetto da deficit visivo.

Venerdì 11 ottobre, alle 17.00, alla biblioteca comunale si terrà la conferenza dal titolo “La satira in Italia: gli anni di Linus, Tango e…oltre“, a cura del Centro studi Agapito Gabbrielli: il relatore Oris Carrucoli presenterà una ricerca documentale di vignette che hanno lasciato traccia per il loro significato, legato all’attualità di un’epoca trascorsa.

Infine, sabato 12 ottobre è in programma una performance on line a porte chiuse per la ventesima Giornata del Contemporaneo Amaci.

“Attraverso la creatività di quello che è stato uno dei maggiori disegnatori e vignettisti della nostra epoca, è possibile ripercorrere le vicende italiane dalla fine degli anni Settanta a oggi – afferma Costanza Soprana, presidente dell’associazione Art@ltro . Staino ha creato una ricchissima serie di personaggi, divenuti icone popolari, utilizzando un pungente e sincero linguaggio satirico che non risparmiava nessuno. Attraverso questa mostra vogliamo però far conoscere non solo il vignettista, ma anche lo Staino ecologista, l’anima artistica e sognatrice rappresentata dagli acquerelli, fino al passaggio definitivo dalla penna a china al digitale, quando la sua vista è peggiorata inesorabilmente. È stato possibile organizzare questa retrospettiva, con le testimonianze del suo lavoro dal 2003 al 2023, grazie al quasi decennale rapporto di collaborazione e amicizia tra Staino e la nostra associazione, che ci ha consentito di raccogliere una grande quantità di materiali di interesse pubblico.”

“Staino ha lasciato il segno nella cultura italiana e nella nostra comunità – dichiara il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi– . La sua capacità di raccontare la realtà attraverso la satira e la sua sensibilità artistica sono stati elementi unici che hanno arricchito profondamente anche il nostro territorio. Questa retrospettiva rappresenta non solo un tributo al suo talento, ma anche un’occasione per riflettere su come l’arte possa influenzare il nostro modo di vedere e di vivere nel mondo.”

L’evento è realizzato dall’associazione Art@ltro, con la partecipazione di Comune di Massa Marittima; Massa Marittima Multiservizi; Uici -Unione italiana ciechi e ipovedenti; con il contributo di Fondazione Cassa dai Risparmio di Firenze; con la collaborazione di: Galleria Spaziografico; Centro studi Agapito Gabbrielli; associazione Liber Pater.