Le opere dei giovani artisti dell’Accademia di Brera in mostra

Massa Marittima (Grosseto). Si rinnova la residenza artistica dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Massa Marittima, in corso dal 23 al 29 settembre.

Sabato 28 settembre, alle 17, nel Palazzo dell’Abbondanza si terrà l’inaugurazione della mostra diffusa visitabile fino a novembre. Nel fine settiman,a agli studenti dell’Accademia si uniranno alcuni alunni della Scuola superiore Normale di Pisa.

Le attività dei giovani artisti, in continuità con la prima residenza che si era tenuta nel 2023, nell’ambito del progetto “Figure archetipali dell’arte tra Medioevo e contemporaneità”, a cura di Giacomo Agosti e Paola Salvi, saranno quest’anno in parte aperte al pubblico e lasceranno a Massa Marittima opere d’arte ispirate dal luogo e presentate in una prima mostra diffusa che resterà aperta sino alla fine di novembre.

Le opere saranno allestite nel Museo di San Pietro all’Orto, nei locali di accoglienza del Museo Subterraneo e della biblioteca comunale, nel Museo archeologico e negli spazi aperti del Cassero senese.

Il programma delle iniziative

Diverse le iniziative organizzate: giovedì 26 settembre è stata una giornata dedicata alle attività performative, tra cui la realizzazione del simbolo del terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto; venerdì 27 settembre si è tenuto il concerto del maestro Matteo Monico.

Sabato 28 settembre, alle 11, nella sala polivalente del Palazzo dell’Abbondanza, si terrà la conferenza di Claudio Rospigliosi sulle attività di “Chorasis – Lo spazio della visione”, spazio espositivo di Prato specializzato nella creazione di eventi artistici di natura spaziale. E alle 17, nella sala polivalente del Palazzo dell’Abbondanza, l’inaugurazione della mostra. Alle 21, nella sala polivalente del Palazzo dell’Abbondanza, richiami sonori e attività performative; il maestro Matteo Monico eseguirà inoltre una trascrizione dalla “Fanciulla del West” di Giacomo Puccini.