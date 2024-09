Sulle tracce degli Etruschi: tornano le “Giornate in onore di Giovannangelo Camporeale”

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima è tra i protagonisti delle “Giornate degli Etruschi”, promosse dal Consiglio regionale della Toscana, con l’ottava edizione delle “Giornate in onore di Giovannangelo Camporeale“, in programma nella città del Balestro sabato 28 e domenica 29 settembre.

Il programma

L’evento apre sabato 28 settembre, alle 11, alla biblioteca comunale di Massa Marittima, con la presentazione degli atti del convegno del 2023 dal titolo “Pastori d’Etruria”. Seguirà nel pomeriggio, alle 15, la visita all’area archeologica di Rocca di Frassinello con degustazione finale dei vini. Il costo della degustazione è di 10 euro a persona, mentre la visita guidata è gratuita. Grazie alla collaborazione di Unicoop Tirreno, per un numero limitato di soci, anche la degustazione sarà gratuita.

Domenica 29 settembre saranno invece organizzate le visite guidate gratuite al sito etrusco dell’area dell’Accesa. Il primo turno partirà la mattina alle 11 ed il secondo nel pomeriggio, alle 15. La durata dell’iniziativa è un’ora e mezza circa. Il ritrovo è al parcheggio del lago dell’Accesa, in località La Pesta.

“Le ‘Giornate in onore di Giovannangelo Camporeale’ – spiega il sindaco Irene Marconi – sono una importante occasione divulgativa della cultura etrusca del nostro territorio, grazie alla scelta fatta sin dalle prime edizioni, di unire al convegno, che ha un carattere scientifico e che mette a confronto studiosi ed esperti di etruscologia provenienti da tutta Italia, le visite guidate ai siti etruschi del nostro territorio e dei comuni limitrofi. Un modo per coinvolgere tutta la popolazione in queste due giornate di festa nel segno degli etruschi.

Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione allo 0566.906525 oppure all’indirizzo e-mail accoglienzamuseimassa@gamail.com

Si consiglia abbigliamento comodo, da passeggiata in campagna.

A presentare gli atti del convegno sarà la professoressa Laura Maria Michetti, docente di Etruscologia e Antichità italiche dell’Università La Sapienza di Roma. Interverranno, inoltre, il sindaco di Massa Marittima Irene Marconi; Luigi Donati, lucumone dell’Accademia etrusca di Cortona; Giuseppe Sassatelli, presidente dell’Istituto nazionale di studi etruschi e italici; Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima. Il coordinamento scientifico sarà a cura di Stefano Bruni, dell’Università di Ferrara, direttore della collana Mousai della casa editrice Ets.

“La celerità con cui riusciamo a pubblicare gli atti del convegno è uno dei punti di forza delle ‘Giornate di Camporeale’ –commenta Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima– e sicuramente rappresenta uno degli aspetti più apprezzati dai giovani ricercatori e laureandi. Lo abbiamo preso come un impegno e riusciamo in questa impresa soprattutto grazie alla preziosa collaborazione del professor Stefano Bruni, che è direttore della collana Mousai. Il convegno dello scorso anno, di cui pubblichiamo gli atti in questa edizione, ci ha consentito di approfondire il tema della pastorizia in epoca etrusca, una tradizione che è ancora oggi presente sul nostro territorio e che lega senza soluzione di continuità, come un filo conduttore, la civiltà etrusca alla contemporaneità”.