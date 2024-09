Alla scoperta dei monumenti di Cittannova: visita guidata gratuita in notturna

Massa Marittima (Grosseto). Dopo il successo della visita estiva in notturna alla cattedrale di San Cerbone, il consiglio di amministrazione della Massa Marittima Multiservizi ha organizzato per la cittadinanza e per gli ospiti, che si trovano a Massa Marittima e dintorni, una nuova iniziativa: si tratta della visita guidata gratuita in notturna alla scoperta dei monumenti di Cittannova. Un modo per salutare l’estate e un invito a tornare a Massa Marittima.

L’appuntamento è venerdì 27 settembre, alle 21, con ritrovo all’ingresso della chiesa di Sant’Agostino. Il percorso consentirà di ammirare la chiesa e il chiostro e poi di visitare la chiesa di San Pietro all’Orto, sede del Terziere di Cittannova, conoscendo i particolari di questi edifici storici.

Per partecipare non è richiesta la prenotazione. Informazioni: ufficio turistico di Massa Marittima, tel. 0566.906554.