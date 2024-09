“Giornate degli Etruschi”: il programma delle iniziative

Scarlino (Grosseto). Due giornate per celebrare gli Etruschi grazie all progetto della Regione Toscana.

Sabato 21 e sabato 28 settembre i Musei di Scarlino hanno in programma due eventi dedicati alla civiltà, alla cultura e al patrimonio del popolo etrusco.

Il programma

Si inizia sabato 21 settembre con “Arkeotrekking a Pian d’Alma: storia di una fattoria etrusca”: alle 17 la visita alla necropoli e alla fattoria della campagna scarlinese, una zona completamente immersa nel bosco, e alle 18.30 l’aperitivo “etrusco” alla trattoria Da Camilla (gratuito).

Sabato 28 settembre invece il tema della giornata è “Scoprendo il territorio: Scarlino e San Germano, due siti strategici nel territorio di Vetulonia”, evento in collaborazione con i Musei di Massa Marittima e con la Rocca di Frassinello. Il programma prevede alle 11 la visita alle tracce etrusche a Scarlino, con l’apertura straordinaria del Centro di documentazione degli Etruschi nel borgo. Alle 13 è previsto un light lunch gratuito e alle 15.30 il trasferimento (ognuno con i propri mezzi) alla Rocca di Frassinello con la visita alla necropoli, alla cantina e al museo con degustazione di vini e prodotti tipici (costo 15 euro a persona).

«Anche questo anno l’amministrazione comunale, con la collaborazione dei Musei di Scarlino e il loro gestore, la cooperativa Zoe – spiega il vicesindaco con delega alla cultura, Michele Bianchi –, ha partecipato all’avviso “Giornate degli Etruschi 2024” promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale della Toscana che sostiene, attraverso compartecipazioni finanziarie, iniziative tematiche volte alla valorizzazione della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana promosse da enti locali, musei civici e organizzazioni sociali e culturali private, aggiudicandosi interamente il contributo richiesto. Per l’edizione 2024 i Musei di Scarlino vogliono portare il pubblico ad approfondire la conoscenza di queste comunità e delle relazioni con il paesaggio e con i territori limitrofi, promuovendo una sorta di gemellaggio con alcune importanti realtà vicine, come il Museo archeologico di Massa Marittima e il Centro di documentazione di Rocca Frassinello.

Il progetto che proponiamo prevede un programma sviluppato su due fine settimana, individuati nei giorni 21 e 28 settembre, che, in coordinamento con le parallele iniziative degli altri enti indicati, offrirà visite guidate e approfondimenti sull’area archeologica di Poggio Tondo a Pian d’Alma e sul museo degli Etruschi a Scarlino, per concludersi con un tour finale al Centro di documentazione di Rocca di Frassinello. Inoltre, voglio sottolineare il prestigio che negli anni ha ottenuto la “Giornata degli Etruschi” rientrando tra le iniziative che il Consiglio regionale promuove per celebrare ricorrenze e anniversari di particolare importanza per l’identità toscanaı».

Gli eventi sono gratuiti (fatta eccezione per la visita alla Rocca di Frassinello), ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0566.906525 o via mail a musei@comune.scarlino.gr.it.