Torna “Book Club”: ecco le letture consigliate per partecipare agli incontri di gruppo

Massa Marittima (Grosseto). Cosa c’è di più piacevole che leggere un buon libro e poterne poi parlare con chi condivide la tua stessa passione? A Massa Marittima è possibile farlo grazie all’iniziativa “Book Club“, che era stata lanciata lo scorso anno in occasione de “Il maggio dei libri” e che viene riproposta da questo autunno in modo più strutturato e con più appuntamenti dal Comune di Massa Marittima, attraverso PromoCulltura, gestore dei servizi bibliotecari, con la collaborazione delle associazioni Liber Pater e Iride.

Ogni incontro sarà dedicato alla riflessione su un tema specifico. Sulla pagina https://bookclubbibliotecabadii.blogspot.com è riportata un’ampia bibliografia di titoli consigliati dalla biblioteca comunale tra i quali è possibile scegliere cosa leggere prima dell’incontro, per poi apportare il proprio contributo nella riflessione di gruppo. Gli incontri saranno due al mese e si svolgeranno da ottobre a maggio in biblioteca, dalle 17.30 alle 18.30, per un massimo di 15 partecipanti. Ogni incontro sarà moderato a turno da un membro dell’associazione Liber Pater o dell’associazione Iride. Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906290, cell. 335.7501826, e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it.

“La biblioteca comunale di Massa Marittima continua a distinguersi come luogo vivo e dinamico, – sottolinea Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima – attraverso le tante iniziative proposte, nei diversi periodi dell’anno, per incentivare la lettura, con azioni specifiche per le varie fasce di età e coinvolgendo un pubblico sempre più ampio, nella consapevolezza dell’importanza che la lettura riveste nella formazione personale e nella crescita culturale di una comunità. Eventi come il ‘Book Club’ non solo incentivano la lettura, ma creano anche spazi di condivisione e dialogo e incoraggiano lo scambio costruttivo di opinioni e di idee. Un’iniziativa dal valore sociale, oltreché culturale”.

Il programma

Ma ecco il programma e le letture consigliate per gli incontri fino a gennaio.

Giovedì 3 ottobre, alle 17.30, incontro sul tema della “Salute mentale”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “Génie la matta”, di Inès Cagnati; “Follia”, di Patrick McGrath; “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”, di Oliver Sacks; “Una vita come tante”, di Hanya Yanagihara; “Cento giorni che non torno”, di Valentina Furlanetto; “Il peso”, di Liz Moore; “Storia della mia ansia”, di Daria Bignardi; “La traversata notturna”, di Andrea Canobbio; “Tramontata è la luna”, di Alessandra Burzacchini.

Giovedì 17 ottobre, alle 17.30, incontro sul tema “Viaggi e natura”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “La pura vida”, di Gianluca Gotto; “Se due come noi”, di Savoldelli Miljian Micaela; “Nelle terre estreme”, di Jon Krakauer; “Le otto montagne”, di Paolo Cognetti; “La nuova vita”, di Orhan Pamuk; “Oriente ultimo viaggio: lungo le strade che portano in India”, di Maurizio Lipparini; “Un viaggio chiamato vita”, di Banana Yoshimoto; “La tribù degli alberi”, di Stefano Mancuso.

Giovedì 7 novembre, alle 17.30, incontro sul tema “Violenza e parità di genere”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “Triste tigre”, di Neige Sinno; “Femminili singolari: il femminismo è nelle parole”, di Vera Gheno; “Alice ancora non lo sa”, di Carlotta Fruttero; “Resta solo il fuoco”, di Verunschk Micheliny; “Parità in pillole”, di Irene Facheris; “Atti di sottomissione”, di Megan Nolan; “Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più”, di Michela Murgia; “Vittime mai”, di Valeria Fonte; “Il cognome delle donne”, di Aurora Tamigio.

Giovedì 21 novembre, alle 17.30, incontro sul tema “Romanzi storici noir”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “Profezia perduta di Dante”, di Francesco Fioretti; “La regola delle ombre”, di Giulio Leoni; “La notte delle beghine”, di Aline Kiner; “La signora dell’arte della morte”, di Ariana Franklin; “L’oro dei medici”, di Patrizia Debicke Van der Noot; “Il cimitero di Praga”, di Umberto Eco; “Nigra vulpe”, di Lionilde Bartarelli; “La dama delle lagune”, di Marcello Simoni; “L’angelo del fango”, di Leonardo Gori.

Giovedì 5 dicembre, alle 17.30, incontro sul tema “Declinare la famiglia”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “Dare la vita”, di Michela Murgia; “Papà fatti sentire”, di Stefania Andreoli; “Quattro uomini e una stella”, di Christian De Florio e Carlo Tumino; “L’Arminuta”, di Donatella Di Pietroantonio; “Cose che non si raccontano”, di Antonella Lattanzi; “Il dolore non esiste”, di Ilaria Bernardini; “Niente di vero”, di Veronica Raimo; “La tristezza ha il sonno leggero”, di Lorenzo Marone; “Notti in bianco, baci a colazione”, di Matteo Bussola; “La più amata”, di Teresa Ciabatti.

Giovedì 19 dicembre, alle 17.30, incontro sul tema “Culture e religioni a confronto”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “Il canto dei cuori ribelli”, di Thrity Umrigar; “Ogni mattina a Jenin”, di Susan Abulhawa; “Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea”, di Suad Amiry; “Il senso della vita”, di Luigi Manconi e Vincenzo Paglia; “La sposa ripudiata”, di Tawkif Younis; “Denti bianchi”, di Zadie Smith; “La ragazza di Teheran”, di Marjan Kamali; “Dal tuo terrazzo si vede casa mia”, di Elvis Malaj.

Giovedì 9 gennaio, alle 17.30, incontro sul tema “Razzismi”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “Fortunatamente nera: il risveglio di una mente colonizzata”, di Nogaye Ndiaye; “Nel mare ci sono i coccodrilli”, di Fabio Geda; “Lettera alla tribù bianca”, di Alex Zanotelli; “Radici bionde”, di Bernardine Evaristo; “La metà scomparsa”, di Brit Bennett; “Indignazione”, di Philip Roth; “Razzismi: dalle crociate al XX secolo”, di Francisco Bethencourt; “Americanah”, di Chimamanda Ngozi Adichie.

Giovedì 23 gennaio, alle 17.30, incontro sul tema “Tempo e memoria”. Libri consigliati in vista della partecipazione all’incontro: “Quel che resta del giorno”, di Ishiguro Kazuo; “Città sommersa”, di Marta Barone; “Il vecchio al mare”, di Domenico Starnone; “Baumgartner”, di Paul Auster; “Ma perché siamo ancora fascisti?”, di Francesco Filippi; “La storia”, di Elsa Morante; “La stagione bella”, di Francesco Carofiglio; “La vita di chi resta”, di Matteo B. Bianchi.