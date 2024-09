“La ballata delle frontiere”: Flavio Fusi presenta il suo ultimo libro

Ribolla (Grosseto). Mercoledì 11 settembre, alle 17,30, verrà presentato nella sala Auser di Ribolla, in via Liguria, l’ultimo libro, “La ballata delle frontiere”, di Flavio Fusi, già corrispondente dall’estero ed inviato speciale della Rai, anche in numerosi teatri di guerra.

L’iniziativa si colloca nell’ormai consolidato rapporto di collaborazione fra la locale associazione Auser, l’Anpi, sezione di Roccastrada, e la Lega Spi-Cgil di Roccastrada- Paganico, con il patrocinio del Comune di Roccastrada.

L’autore dialogherà con la giornalista Lucia Ferrari sui temi cruciali del libro: migrazioni ed identità, antiche frontiere che esplodono e frontiere nuove che sorgono, conflitti di cui è stato testimone “responsabile” e che oggi sono drammaticamente deflagrati sotto i nostri occhi.

Durante l’incontro Francesca Cioni curerà la lettura di alcuni brani dell’opera.

Intento degli organizzatori è richiamare l’opinione pubblica a riflettere sui numerosi conflitti sparsi per il mondo, ma anche sulla necessità sempre più stringente di superare steccati ideologici e lavorare seriamente sull’integrazione dei popoli.