“Il colore incontra la natura”: le opere di Gaia Bizzarri in mostra

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 7 settembre, alle 18, alla galleria Spaziografico di Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra “Il colore incontra la natura“, di Gaia Bizzarri.

La mostra

Galleria Spaziografico ha voluto dedicare all’arte al femminile tre mostre consecutive e con questa personale si conclude il ciclo. Gaia Bizzarri presenta l’ultimo periodo del suo percorso stilistico, tecnico e creativo, nel quale si percepisce con chiarezza il filo conduttore che la anima: la natura, scelta come soggetto primario e interpretata attraverso il colore, a volte aderente alla realtà, a volte no; in questo caso, completamente superata dall’atto creativo che risolve la sua poetica.

La mostra, curata da Gian Paolo Bonesini, sarà aperta fino al 25 settembre tutti i giorni, dalle 17.00 alle 19.30.