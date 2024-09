Il Settembre roccastradino verso il gran finale: il programma del weekend

Roccastrada (Grosseto). Il Settembre roccastradino si prepara al gran finale con tre giorni di animazione per tutte le età, musica e buona tavola, prima di vivere il Palio umoristico dei ciuchi, fissato per domenica 8 settembre nella cornice del campo sportivo di via Carducci, dove alle 23.00 si potrà assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico.

Il programma

Venerdì 6 settembre la festa si aprirà alle 16, al Kaos Kreativo, con il Nutella party preparato dalla Contrada del Convento, e continuerà alle 16.30 con la scuola di piccolo circo con “Jolly Blue Circus Arts”; alle 17, alla biblioteca bomunale presentazione del libro “The legend of druid II°”, a cura di Simona Toniazzi. Alle 21, al Kaos Kreativo, torneo di briscola a cura di Avis Roccastrada. Alle 21.30, in piazza XXV Aprile serata danzante con Luca Giovannetti Band ed alle 22, a Poccia 2000, musica live con Marley’s Legend – Tribute band Bob Marley.

Sabato 7 settembre, alle 16, 51^ Marcia verde ed alla stessa ora, in piazza dell’Orologio, donzelle con la contrada della Torre. Alle 17, nella pista del Parco del Chiusone, merenda e calcio tennis con la contrada del Portoncino. Alle 19, allo stand gastronomico “Serata del peposo”; alle 21 processione da San Niccolò al Terzo in onore della Madonna del Buon Incontro; alle 21.30, in piazza XXV Aprile, serata danzante con Viola Vivarelli Band ed alle 22, in chiusura di serata, a Poccia 2000 Dj set con Nik Dj e silent disco.

L’ultimo giorno del Settembre roccastradino, domenica 8 settembre, si aprirà alle o9 con la 34esima edizione della Pedalata ecologica, a seguire, alle 11, nella chiesa di San Niccolò, santa Messa solenne in onore della Madonna del Buon Incontro con il piccolo Coro di San Niccolò. Alle 15, in corso Roma, partenza della sfilata del Palio sulle note della fanfara ed alle 16.30 sorteggio di ciuchi e contrade; per tutto il pomeriggio in corso Roma risuoneranno le note della Sciacchetrà Street Band ed alle 17.30, all’ex campo sportivo di via Carducci, Palio umoristico dei ciuchi, a cui seguirà, alle 18.30, in corso Roma la premiazione e la distribuzione di Nettezza urbana. A chiudere la festa, dalle 21, in piazza XXV Aprile PieRoby Vdj ed alle 23, all’ex campo sportivo di via Carducci, lo spettacolo pirotecnico.

Informazioni

Il ristorante è aperto ogni sera per la cena a base di prodotti tipici locali, mentre sarà ancora aperto a pranzo nei giorni 6, 7 e 8 settembre. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. La festa è organizzata dalla Pro Loco Roccastrada Aps e dall’Ufficio informazioni ed accoglienza turistica, in collaborazione con il Comune di Roccastrada. Per informazioni e per conoscere il programma completo è possibile visitare la pagina Facebook Comitato Festeggiamenti Pro Loco Roccastrada.