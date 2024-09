“Un saluto al Sassetta”: conferenza e visita guidata gratuita alla mostra

Massa Marittima (Grosseto). “Un saluto al Sassetta”: giovedì 5 settembre, alle 17, a Massa Marittima, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii”, si terrà la conferenza del professor Alessandro Bagnoli, curatore della mostra “Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento”, visitabile al Museo di San Pietro all’Orto fino al 15 settembre.

Dopo la conferenza, seguirà la visita guidata alla mostra.

L’iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo a accoglienzamuseimassa@gmail.com oppure telefonando al numero 0566.906525.

Un’occasione da non perdere per scoprire l’arte di Stefano di Giovanni, meglio noto come il Sassetta (attivo a Siena dal 1423 al 1450), l’artista che immise i fermenti del Rinascimento nella grande tradizione trecentesca senese.

“Il progetto espositivo ha riscosso un grande successo, portando a Massa Marittima studiosi, antiquari, collezionisti, direttori di grandi musei – afferma il sindaco Irene Marconi –, oltre all’attento pubblico di addetti ai lavori. La mostra è stata molto apprezzata anche dai numerosi visitatori”.

“La mostra – aggiunge la direttrice dei Musei massetani, Roberta Pieraccioli –, che prende spunto da un’opera esposta in modo permanente al Museo di San Pietro all’Orto, rappresenta un percorso scientifico di grande rilievo non solo per Massa Marittima: per la prima volta infatti viene dedicato un lavoro monografico al Sassetta e al suo contesto e nel catalogo sono pubblicati i risultati dello studio espressamente realizzato dal curatore e dai suoi collaboratori per questa esposizione”.

“Il Sassetta e il suo tempo” è un’iniziativa culturale promossa dal Comune di Massa Marittima, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siena – Colle Val d’Elsa – Montalcino, il Dipartimento dei beni culturali dell’Università di Siena, la Diocesi di Massa Marittima – Piombino, la Pinacoteca nazionale di Siena, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo.