“Storie di carbone”: al via la mostra fotografica sul paese minerario di Ribolla

Roccastrada (Grosseto). Lunedì 2 settembre, alle 18, nel nuovo ufficio informazioni e accoglienza turistica di Roccastrada, in corso Roma, di fronte al palazzo comunale, alla presenza del sindaco, Francesco Limatola, del presidente della Proloco di Roccastrada, Giorgio Pistolesi, del presidente dell’associazione Carbonari ribollini nonchè curatore della mostra, Stefano Gorelli ,e dell’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Storie di carbone”, un progetto realizzato dall’archivio dei Carbonari ribollini. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Proloco di Roccastrada e l’associazione culturale Carbonari ribollini Aps.

La mostra, che era già stata presentata lo scorso 26 maggio durante le commemorazioni del settantesimo anniversario della tragedia mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954, offre un viaggio nel passato del paese minerario, svelando la vita quotidiana e i momenti di condivisione che caratterizzavano la comunità di Ribolla.

“Con le immagini che verranno esposte, l’associazione culturale Carbonari ribollini Aps vuole mostrare un aspetto poliedrico della vita nel paese minerario di Ribolla: non solo il duro lavoro nel sottosuolo, ma anche attimi di svago e divertimento, riti di passaggio e momenti di quotidianità rigenerante – dichiara l’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi -. È un racconto visivo che ci permette di rivivere le tradizioni, le speranze e i legami che animavano questo vivace e laborioso agglomerato sociale. Le fotografie esposte ci restituiscono un’immagine autentica della comunità: feste tradizionali, eventi sportivi, momenti di contestazione e la vita scolastica, ci trasportano in un’epoca in cui la fiducia nel futuro era incontenibile e la voglia di riscatto animava il cuore di tutti, nonostante le tragedie come quella di Ribolla”.

La mostra, che sarà aperta per tutta la durata dei festeggiamenti del Settembre roccastradino, ovvero fino a domenica 8 settembre, rappresenta un’opportunità unica per riscoprire la storia di Ribolla attraverso lo sguardo della sua gente, in un contesto che esalta il valore della condivisione e del senso di appartenenza, elementi che hanno sempre contraddistinto la comunità mineraria.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino le storie di una comunità che, con tenacia e solidarietà, ha saputo affrontare le difficoltà della propria storia.