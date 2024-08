Festival delle Viole: ultimi due concerti della rassegna di musica antica e barocca

Gerfalco (Grosseto). La XIV edizione del Festival delle Viole di Gerfalco, con la direzione artistica di Alessandro Pierini, chiude il cartellone con due concerti. Si tratta del primo italiano festival dedicato alla viola da gamba, un antico e nobile strumento molto in voga tra il XV e il XVII secolo, che ogni anno porta a Gerfalco, piccolo borgo nel comune di Montieri, musicisti e affermati concertisti di valore internazionale per quanto riguarda la musica antica e barocca.

Il programma

Sabato 31 agosto, a Gerfalco, nella chiesa di San Biagio, alle 19, si svolgerà il concerto degli allievi del corso di viola da gamba, a cura del maestro Paolo Biordi, già docente di viola da gamba al Conservatorio di Vicenza e dal 2002 al Conservatorio di Firenze, di cui è stato direttore dal 2006 al 2012. Ha svolto attività concertistica in tutta Europa ed ha inciso per importanti case discografiche, oltre che studioso della viola da gamba nell’iconografia musicale dal XV al XVIII secolo. Il programma è incentrato sulla musica per consort di viole e sul repertorio solistico della viola da gamba. Musiche di John Dowland, John Wilbye, Johannes Schenck, Antoine Forqueray eseguite da: Dimitri Betti, clavicembalo e viola da gamba e soprano, Angela Albanese, viola da gamba bassa, Gustavo Carloni, viola da gamba bassa, Silvia Guberti, viola da gamba bassa, Luca Scarpa, viola da gamba bassa.

Domenica primo settembre, alle 19, concerto di chiusura del festival dal titolo “Soirée Forqueray Antoine”, sempre nella chiesa di San Biagio di Gerfalco, organizzato in collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena. Una serata dedicata al più grande compositore della viola da gamba sotto il regno di Luigi XIV. Il titolo di “Diavolo”, che Antoine Forqueray (1671-1782), si è guadagnato per il virtuosismo della sua viola da gamba e per il suo temperamento, non deve farci dimenticare che siamo di fronte a uno dei compositori più importanti del Grand Siècle francese.

Vittorio Ghielmi, violista di fama internazionale e docente di viola da gamba al Mozarteum di Salisburgo, accompagnato da Florian Birsak, affermato solista al clavicembalo, e da due studenti scelti del Chigiana-Mozarteum Byzantine-Program alla viola da gamba, Réka Nagy e Maylis Moreau, offriranno un’interpretazione che lascia dimenticare la difficoltà dei brani, riportandone tutta la poesia e le espressioni. La brillante suite in sol maggiore e la raramente eseguita suite in do minore si completano con alcune perle del repertorio cameristico per viola della famiglia Forqueray. La pièce Jupiter che conclude il concerto è un ritratto del Re Sole Luigi XIV. “È bello pensare – spiega lo stesso Ghielmi – che un piccolo paese lontano come Gerfalco stia diventando un centro di attrazione internazionale per gli amanti della viola da gamba e della musica barocca”.

La serata sarà presentata dal sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi, e dal direttore artistico della Festival delle Viole, Alessandro Pierini.

Per tutti e due i concerti l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Il Festival delle Viole è organizzato dal Comune di Montieri con il sostegno del Parco nazionale delle Colline Metallifere, della Regione Toscana, della Fondazione Kurt Redel Stiftung e il supporto tecnico di Music Pool.

Programma: https://www.eventimusicpool.it/event-type/festival-delle-viole-2024/

Informazioni: e-mail festivaldelleviole@gmail.com.