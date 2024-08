Festival delle Viole: si parla di pianeti e sistemi solari con l’astrochimica Paola Caselli

Montieri (Grosseto). Il nostro sistema solare, astronomia, ma anche i pianeti più lontani, sono il tema del seminario “La nostra terra e i pianeti extrasolari”, a cura di Paola Caselli, che si svolgerà venerdì 30 agosto alle 18 nel suggestivo scenario dell’antica chiesa di San Giacomo, risalente al XIII secolo, che sovrasta Montieri.

La studiosa, nata e vissuta a Follonica, è oggi direttrice del Centro studi astrochimici Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre di Garching, una delle massime istituzioni scientifiche tedesche. Professore onorario alla Facoltà di Fisica della Ludwig-Maximilians Universität di Monaco di Baviera, sempre in Germania, è stata anche professoressa di astronomia all’Università di Leeds (Regno Unito) e collaboratrice dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri (Italia). L’ingresso è libero.

Si tratta di un evento che rientra nel cartellone del Festival delle Viole di Gerfalco, anche se non ha come argomento la musica.

“Abbiamo inserito con molto piacere questo evento nel programma della manifestazione – spiega il direttore artistico Alessandro Pierini – perché, anche se non c’è un vero e proprio collegamento tematico, l’intento è quello di dare centralità culturale ai centri cosiddetti minori. Non borghi cartolina, ma paesi vivi che, nella loro antitesi alla città non importano prodotti già confezionati, ma progettano e propongono una loro esperienza con la cultura. Grazie anche alle nuove tecnologie i piccoli centri non sono più penalizzati, ma sono in grado di togliersi certe etichette abbondantemente scadute. Siamo noi che dobbiamo cogliere questo messaggio e renderlo in grado di costruirsi stabilizzandosi. Ovviamente rimangono aperte tante questioni che non sono risolvibili in breve tempo ma, almeno da un punto di vista culturale, l’esperienza è possibile e la cultura è sempre stata un potente apripista”.

Il Festival delle Viole è la prima rassegna dedicata alla viola da gamba, un antico e nobile strumento molto in voga tra il XV e il XVII secolo, che ogni anno riunisce a Gerfalco, nel Comune di Montieri, musicisti e affermati concertisti di valore internazionale per quanto riguarda la musica antica e barocca. Il festival, che si svolge dal 24 agosto al primo settembre con concerti, due seminari e un corso di viola da gamba per giovani musicisti, è organizzato dal Comune di Montieri con il sostegno del Parco nazionale delle Colline Metallifere, della Regione Toscana, della Fondazione Kurt Redel Stiftung e il supporto tecnico di Music Pool.

Programma completo su: www.eventimusicpool.it.

Informazioni: e-mail festivaldelleviole@gmail.com