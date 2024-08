“Storie di carbone”: si chiude la mostra fotografica nella frazione

Roccastrada (Grosseto). Sabato 24 agosto, alle 21.30, la Pro Loco Piloni-Torniella organizza a Torniella, al centro civico “Val di Farma”, l’evento di chiusura della mostra fotografica “Storie di carbone” dell’archivio dei Carbonari ribollini.

Il programma della serata prevede la proiezione di reperti e testimonianze commentata da Stefano Gorelli, ideatore e curatore della mostra.

La mostra era stata inaugurata il 26 maggio scorso nell’ambito del programma della commemorazione del settantesimo anniversario della tragedia mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954.

La mostra

“Storie di carbone” è una mostra realizzata grazie al vasto archivio vernacolare dell’associazione Carbonari ribollini. La mostra, pur presentando documenti dalla tragedia, è una mostra il cui focus è incentrato sulla quotidianità di un aggregato sociale vivace e laborioso, in cui la chiesa e la politica erano riferimenti forti, ed in cui il senso della condivisione era un valore autentico e sentito. Nelle fotografie esposte è possibile assaporare quel clima, grazie ad immagini di feste tradizionali, eventi sportivi, momenti di contestazione, scolaresche e semplice svago. Immagini che lasciano trapelare quella incontenibile fiducia nel futuro e voglia di riscatto tipica degli anni della ricostruzione del paese, non immune purtroppo da tragedie forse evitabili come fu quella di Ribolla.