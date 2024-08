“Terre etrusche”: sul lago dell’Accesa un video per promuovere il turismo

Massa Marittima (Grosseto). Sul lago dell’Accesa tornano gli Etruschi: il pomeriggio di giovedì 22 agosto, a partire dalle 16, una troupe sarà impegnata nelle riprese video, con alcuni attori in costume, per promuovere il prodotto turistico omogeneo “Terre etrusche”.

Sarà possibile assistere alle riprese, che prevedono la ricostruzione fedele dell’abbigliamento dell’epoca. La zona interessata dalle riprese sarà transennata dal giorno precedente, in modo da permettere al pubblico di partecipare senza disturbare il lavoro dei tecnici e degli attori.

“Ringraziamo la Regione Toscana – commenta Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima – per averci dato l’opportunità di ambientare il video al lago dell’Accesa, dove sono tuttora presenti i resti di un insediamento etrusco. Stiamo progettando soluzioni per preservare la delicata biodiversità del lago dell’Accesa, che è balneabile, e per migliorare il percorso di visita e l’accesso all’area lacustre, valorizzando al tempo stesso il sito archeologico”.