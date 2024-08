“Luci su Lucio”: un concerto a lume di candela al castello per rendere omaggio a Battisti

Montemassi (Grosseto). Si chiude sabato 24 agosto, alle 21.00, con il concerto “Luci su Lucio”, la lunga estate di eventi che ha accompagnato le serate estive del borgo di Montemassi.

L’estate montemassina, che ha dato spazio ad una lunga serie di eventi che hanno spaziato dalla musica al teatro, alla promozione enogastronomica del territorio, si conclude con un omaggio a Lucio Battisti nella splendida cornice del castello di Montemassi: Alessandro Bigozzi presenta “Luci su Lucio”, piano e voce a lume di candela.

“Immaginate un’atmosfera magica, illuminata solo dalla luce delle candele – dichiarano gli organizzatori di Arci Montemassi –, mentre le note del pianoforte risuonano insieme alla voce per interpretare i più grandi successi di Lucio Battisti. ‘Luci su Lucio’ non vuole essere solo un intimo concerto piano e voce, ma un viaggio emozionale attraverso le melodie che hanno segnato le generazioni: un’opportunità per rendere omaggio a uno dei più grandi artisti della storia musicale italiana (e non solo) in un modo che parlerà direttamente al cuore di ogni spettatore, complice lʼatmosfera inedita che si andrà a creare nellʼincantevole location del castello di Montemassi. ‘Luci su Lucio’ vuole essere una serata pensata per emozionare, un momento di intimità, sogno e avventura in cui ripercorrere i più grandi successi di Lucio Battisti, spogliati dei loro arrangiamenti e proposti in unʼinedita versione al pianoforte. I più grandi capolavori infatti non hanno bisogno di strutture e possono reggersi anche solamente sulla semplicità delle loro melodie e armonie, in cui si incastra alla perfezione la bellezza di un vissuto autentico e genuino fattosi poesia, purtroppo sempre meno presente nelle canzoni odierne..”.

Alessandro Bigozzi

Alessandro Bigozzi è un cantautore grossetano, classe 1996, polistrumentista e producer. Ha rilasciato 5 singoli, che sul Web hanno ricevuto un ottimo riscontro, totalizzando centinaia di migliaia di visualizzazioni e stream tra YouTube e Spotify. Tra i suoi più grandi modelli proprio Lucio Battisti, questʼanno proposto in una versione inedita al pianoforte, e Lucio Dalla, che lʼanno scorso ha portato sul medesimo palco del castello di Montemassi insieme alla cantautrice Giorgia Zangrossi, in una serata sold-out. Alessandro ha studiato al Cet, la scuola di Mogol, e preso parte ad importanti premi, concorsi e manifestazioni, come Area Sanremo, il Premio Donida e il Tour Music Fest.

