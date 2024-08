Cortei, giochi e teatro: tornano le Carriere del Diciannove nel borgo

Scarlino (Grosseto). Da domenica 18 a martedì 20 agosto è festa nel borgo di Scarlino per la ricorrenza della fine del colera nel 1855.

L’associazione Pro Scarlino, in collaborazione con l’amministrazione comunale, nel 2024 riporta nelle vie del centro storico la tradizionale rievocazione storica delle Carriere del Diciannove, con cortei, giochi, teatro e molto altro ancora. E non solo: martedì 20 agosto, nel borgo sarà protagonista la musica, dalle 18.00, infatti i musicisti del “Grey Cat Festival 2024” si esibiranno nella cornice del centro storico.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito e lunedì 19 agosto, per permettere a tutti di raggiungere la zona della manifestazione, è stato attivato un servizio navetta che dal cimitero comunale (strada provinciale Puntone) toccherà vari punti del percorso per arrivare nel capoluogo (Crocina, Vallicella, Mattatoio, Fontino, Oasi Maremma, 167, La Valle, ristorante Balbo). Il servizio è gratuito e sarà attivo dalle 16 alle 24. Un’altra navetta accompagnerà le persone dall’ingresso del centro storico (ristorante Balbo), alla Rocca pisana, dalle 17 alle 20.

Il programma

Si inizia domenica 18 agosto: alle 17.30 nel borgo ci saranno la musica di Giordano Cumoli, i mercatini dell’artigianato, la mostra fotografica delle feste del 19 e l’esposizione dei costumi e dei trofei. Alle 18 in biblioteca l’incontro con Patrizia Scapin, che parlerà delle acconciature e dei costumi del ‘400 e del ‘500. Inoltre, in vicolo Leonardo da Vinci ci sarà la dimostrazione di tiro con l’arco.

Lunedì 19 agosto la festa entra nel vivo con il ritorno alla formula classica. Dalle 11 la processione dalla chiesa di San Martino fino a quella di San Donato, dove sua eccellenza il Vescovo emerito di Grosseto, Rodolfo Cetoloni, celebrerà la Santa messa con la benedizione dei gonfaloni.

Nel pomeriggio, alle 17, il corteo storico partirà da piazza Garibaldi con il drappello comunale seguito dalle contrade di Centro, Rocca e San Donato, al quale si aggiungeranno gli sbandieratori e musici di Massa Marittima e il corteggio di Gavorrano, per proseguire verso piazzale della Rocca pisana, dove si terranno i giochi delle bandiere e la sfida di tiro con l’arco.

Alle 19.30 ci sarà quella che era l’anima della festa e ha dato il nome alle Carriere, ovvero la staffetta storica per le vie del paese, con 18 corridori 6 per contrada estratti a sorte prima della partenza. Infine, alle 21.30, con la rappresentazione teatrale allestita e diretta da artisti amatoriali prevalentemente scarlinesi, si chiuderà in grande stile la festa del 19 agosto 2024.

Martedì 20 agosto, dalle 18, la musica del “Grey Cat Festival 2024” suonerà per le vie del borgo con tante esibizioni tutte gratuite.

In questi giorni inoltre, al circolo Arci, l’associazione “Monte d’Alma 86” organizza la sagra “Sapori di macchia”, che lunedì 19 e martedì 20 agosto sarà aperta anche a pranzo.