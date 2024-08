“Tracce umane”: le opere di Bertram Biersack in mostra

Massa Marittima (Grosseto). L’associazione culturale Art@ltro organizza, dal 17 al 31 agosto, “Tracce umane”, la grande mostra personale del socio Bertram Biersack nel Palazzo Del Debbio a Massa Marittima, composta da opere pittoriche realizzate dal 2018 al 2024.

L’inaugurazione è prevista sabato 17 agosto, alle 18.30. La mostra sarà visitabile, tutti i giorni, dalle 18 alle 22.

La mostra

Questa grande personale raccoglie le opere pittoriche realizzate da Bertram Biersack in sei anni di lavoro per declinare un unico tema, rintracciabile in tutte le mostre cui ha partecipato dal 2018 al 2024: l’umanità e gli esseri umani che diventano soggetti centrali e privilegiati.

Tele di grandi dimensioni riempiono le sale di Palazzo Del Debbio, mentre in posizioni defilate si fanno notare creazioni più piccole in ceramica o su legno; accanto a opere in acrilico dai colori accesi, eccone altre in foglia oro, ecco i monocromi bianchi… tutto ci fa pensare ad un artista dalla grande sensibilità compositiva e dal segno maturo e deciso.

Una complessità di personaggi invade gli spazi, ciascuno a esprimere sentimenti e stati d’animo differenti, come la vittoria, il fallimento, la solitudine, l’amore, l’amicizia, il tradimento, lo spirito religioso, la paura, il piacere, la tenerezza… Con un tratto stilizzato, grafico e preciso, Biersack definisce corpi maschili e femminili colti nella loro intimità: il segno e il colore tracciano la personalità di ciascuno e, pur non rappresentando un soggetto reale, ogni figura diventa facilmente riconoscibile e anche indimenticabile.

In alcune tele ritorna il tema del ‘buon selvaggio’ che vive a contatto con la natura, a rappresentare il sogno di una vita serena, senza le sovrastrutture che governano la nostra società tecnologica, senza le ansie e le paure che ci allontanano anche da noi stessi; in altre si fanno notare protagonisti iconici e ricorrenti come il Matador e Giovanna d’Arco… Ognuno con il suo fascino e la sua storia.

E nel silenzio delle sale espositive, passando accanto a quelle presenze che ci osservano dalle pareti, pare proprio di ‘sentire’ lo scorrere delle diverse esistenze, di percepire i sussurri di quello che ogni personaggio vorrebbe comunicarci: in fondo, è proprio sulle tele che rimane una traccia del loro passaggio attraverso la vita.

Biografia

Nato in Germania nel 1969, Biersack si trasferisce in Italia nel 1998; vive a Montieri con la moglie italiana e i tre figli.

Per varie ragioni, da studente non ha potuto frequentare il Liceo artistico, coltivando tuttavia la sua vena creativa: da autodidatta approfondisce nel tempo le sue già notevoli competenze in materia di arte con lo studio di artisti e registi a lui congeniali (in particolare il regista Jean-Luc Godard, cui spesso s’ispira).

Attualmente lavora come artista a tempo pieno, realizzando mostre personali soprattutto in Italia e partecipando attivamente agli eventi organizzati dall’associazione culturale Art@ltro.