Spettacoli, mercatino dell’artigianato e buon cibo: torna “Vademecum”

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Monterotondo Marittimo torna protagonista dell’estate con il festival delle arti di strada “Vademecum“, giunto alla sesta edizione, in programma sabato 17 e domenica 18 agosto.

Tredici compagnie, per oltre 40 spettacoli fissi e itineranti, il mercatino dell’artigianato artistico con oltre 60 banchi per le vie del centro storico, 14 punti ristoro con prodotti tipici locali.

“Vademecum” ama l’ambiente e anche quest’anno la festa sarà libera dalla plastica monouso: si consiglia, quindi, di portare una borraccia da casa che potrà essere riempita nei vari punti ristoro.

Ingresso libero e bus navetta gratuito dai parcheggi: palazzetto; campo sportivo ex centrale Lagoni – Monterotondo Marittimo.

Durante la festa sarà possibile visitare il Mubia, Geo Museo de Le Biancane, che per tutto l’evento resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18.

“Monterotondo Marittimo per due giorni si trasforma in uno spazio culturale creativo e fantasioso – afferma il sindaco Giacomo Termine –, regalando al pubblico la magia di un’atmosfera onirica, allegria e leggerezza. Un format che richiama ogni anno numerose presenze garantendo servizi e spettacoli di altissimo livello. Questo è possibile grazie al nostro tessuto associativo e alle nostre realtà imprenditoriali che contribuiscono alla riuscita della festa, ed in particolare alla proloco di Monterotondo Marittimo, che cura la direzione artistica dell’evento”.

Il programma degli spettacoli

Sabato 17 agosto

Alla chiesa: ore 20.30 e ore 22 Bricco&Bracco in “Ritorno a casa”; ore 21.15 e ore 22.45 Unnico in “L’ultimo dei miei cani”.

Al forno: I chicchi d’uva con “Tempore Ludos”; dalle 18 alle 20.30 i Chicchi d’Uva, laboratorio di discipline circensi. Alle ore 21.15 e 22.45 Pink Mary in “s Vamp ita”; alle ore 22 e ore 23.30 Piroetnyco in “Scintille alchemiche”.

Al Poggiarello: alle ore 21 e alle ore 22.30 Lapo Botteri in “Cabaret contemporaneo del terzo millennio”; alle ore 21.45 e ore 23.15 Osvaldo Carretta in “Maraviglia delle meraviglie”.

Ai Ferri: alle ore 20.45 e alle ore 22.15 Zip in “oooOOO Splash!”. Alle ore 21.30 e alle ore 23 Dottor Stok in “Marchingegni, giocoleria e scienza”.

Spettacoli itineranti con I chicchi d’uva Duo surprise; Compagnia Mantica; Zastava Orkestar Balkan music from Maremma; Zoert One man band.

Domenica 18 agosto

Alla chiesa: alle ore 20.30 e alle ore 22 Osvaldo Carretta in “Maraviglia delle meraviglie”; alle ore 21.15 e ore 22.45 Lapo Botteri in “Cabaret contemporaneo del terzo millennio”.

Al forno: I chicchi d’uva con “Tempore Ludos”; dalle ore 18 alle ore 20.30 i Chicchi d’Uva, laboratorio di discipline circensi. Alle ore 21.15 e alle ore 22.45 Pink Mary in “s Vamp ita”; alle ore 22 e alle ore 23.30 Piroetnyco in “Scintille alchemiche”.

Al Poggiarello: alle ore 21 e ore 23.30 Unnico in “L’ultimo dei miei cani”; alle ore 21.45 e alle ore 23.15 Zip in “oooOOO Splash!”.

Ai Ferri: alle ore 20.45 e alle ore 22.15 Dottor Stok in “Marchingegni di giocoleria e scienza”; alle ore 21.30 e alle ore 23 Bricco&Bracco in “Ritorno a casa”.

Spettacoli itineranti con I chicchi d’uva Duo surprise; Compagnia Mantica; Zastava Orkestar Balkan music from Maremma; Zoert One man band.