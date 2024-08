Sagra, spettacoli e sport: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Roccastrada (Grosseto). Sarà ancora una settimana densa di appuntamenti, quella appena iniziata per il territorio di Roccastrada.

Prenderà il via infatti a Sassofortino, al Parco Fonte di Vandro, la 45^ sagra del maccherone, che si svolgerà dal 10 al 12 e dal 15 al 18 agosto; a Torniella, invece, dall’8 all’11 agosto una serie di eventi faranno da cornice al tradizionale appuntamento con il “Torneo di Palla a 21”, giunto alla sua 45^ edizione. A Montemassi due saranno gli appuntamenti con la cultura: rispettivamente con il teatro amatoriale, il 9 agost,o e con la proiezione di un film domenica 11 agosto, nell’ambito del cartellone dell’estate montemassina. Nel capoluogo Roccastrada si terrà giovedì 8 agosto il concerto conclusivo della rassegna “Paesi in musica a Roccastrada”.

Il programma

Ma vediamo nel dettaglio come si articoleranno gli eventi della settimana.

Giovedì 8 agosto a Roccastrada, alle terrazze panoramiche del Collese, si terrà il concerto “Fabrizio Berti Jug Band blues”, con Fabrizio Berti all’armonica e voce, Giacomo Ferretti, alla chitarra e voce, Piero Ferretti, al basso e voce, Giulia Nuti, alla viola, Andrea Pagliari, al lap steel guitar, Leo Monfardini, alla batteria, e Giovanni Bargnoni, al pianoforte. Si tratta dell’ultimo concerto della rassegna “Paesi in Musica a Roccastrada”, organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con l’associazione Agimus di Grosseto. Lo spettacolo, ad ingresso libero e gratuito, inizierà alle 21.15.

Venerdì 9 agosto, alle 21.15, in piazza Sant’Andrea a Montemassi, è in programma l’ultima serata della rassegna di teatro amatoriale “Teatro sotto le stelle a Roccastrada” con la compagnia teatrale “Compagnia dell’Anello”, che metterà in scena la commedia “Missione da i’ paradiso”. L’organizzazione della rassegna è a cura del Comune di Roccastrada con il contributo di Cassa di Risparmio di Firenze. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito.

Domenica 11 agosto, sempre a Montemassi, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi promosso da Arci Momtemassi, con il patrocinio del Comune di Roccastrada, sarà proiettato “Margini”, il film interamente girato a Grosseto da Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti. Chi lo avesse perso o chi vuole rivederlo, questa è un’ottima occasione per farlo, in compagnia dello scenografo e protagonista Francesco Turbanti.

Nella suggestiva e panoramica cornice del castello di Montemassi, la serata inizierà alle 19.30 con l’apericena, quindi la presentazione, a cura di Alessio Brizzi, ed alle 21 la proiezione del film. Al termine, la sera proseguirà con un dialogo con il protagonista Alessandro Bigozzi, cantautore grossetano, Fabrizio Boldrini, dell’Università di Siena, e Alessio Brizzi, sceneggiatore.

I posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione telefonando, nelle ore serali, al numero 371.6925467.

Biglietto, comprensivo di apericena e visione del film, al costo di 8,00 euro.

Da sabato 10 a lunedì 12 agosto, con replica dal 15 al 18 agosto, si terrà al Parco Fonte di Vandro di Sassofortino la 45^ edizione della sagra del maccherone’, organizzata dalla Pro Lco Sasso&Forte con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Al fresco dei castagni del parco si potranno gustare piatti casarecci tipici della tradizione, preparati dalle sapienti mani di cuochi del paese. Gli stand gastronomici apriranno tutte le sere alle 19.30 e per il giorno di Ferragosto sarà possibile mangiare anche a pranzo a partire dalle 12.30. Tutte le sere musica e spettacoli ad ingresso libero e gratuito.

Nel fine settimana, a Torniella, da giovedì 8 a domenica 11 agosto, l’Associazione sportiva Torniella, in collaborazione con la Pro Loco Piloni – Torniella ed il circolo Arci di Torniella, organizza la 45^ edizione del Torneo di Palla a 2,1 con eventi musicali e gastronomici che accompagneranno i gironi eliminatori e le fasi finali del torneo, che si svolgeranno in piazza nei giorni di sabato e domenica.