“Di terra e di ombra”: le opere di Maria Grazia Parri in mostra

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 10 agosto, alle 18, alla galleria Spaziografico di Massa Marittima, sarà inaugurata “Di terra e di ombra”, la mostra di pittura di Maria Grazia Parri.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, ad ingresso gratuito, dalle 17 all 19.30, fino al 30 agosto.

La mostra

“…’Dipingere è anche un viaggio per mare, salpare da quel luogo, dove comincia il ricordo’… Maria Grazia Parri ha compiuto un affascinante e complesso viaggio per i mari della scoperta e della conoscenza, prima di arrivare a realizzare queste magnifiche opere”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Gian Paolo Bonesini, curatore della mostra.

“Laureata in Filosofia e Storia, redattrice editoriale, grazie anche alle lunghe permanenze a Parigi, ha approfondito conoscenze e tecniche, fino a farne una sintesi di alta professionalità – spiega Bonesini -. Nel percorso di vita, il suo ammirevole bagaglio culturale che pone al centro la ricerca sull’arte, incontra finalmente il suo Io profondo attraverso la pittura, e questa mostra ne è la testimonianza. Le tele, quasi monocromatiche, esprimono la bellezza del racconto, raffigurando ambienti e personaggi che appartengono ai miti.Certo, per richiamare questi significati arcaici, per proiettarli nel presente, ecco che l’artista fa uso di colori appartenenti alla terra: l’ocra, il rosso, l’oro e quel bruno che si fa ombra e segno. La composizione richiede così di essere percepita immediatamente nella sua bellezza, anche vaga, per diventare a poco a poco suggestione profonda che ci riporta ad antiche visioni, tornate finalmente a sfiorare la coscienza”.

“E le frasi che accompagnano ogni tela? Anch’esse raccontano in forma poetica le storie, i contenuti e le sensazioni della composizione pittorica, dando loro una valenza profonda e, nello stesso tempo, un significato che ha atteso di essere scoperto dall’artista solo al compimento dell’opera. Personaggio complesso, Maria Grazia Parri dipinge ‘perché mi piace’, come lei stessa afferma, ma anche per un non malcelato desiderio di porsi all’attenzione, di essere riconosciuta per il proprio valore e per il coraggio di riuscire a mettersi alla prova davanti agli occhi del mondo. Questa mostra personale contiene e rappresenta tutto ciò – termina Bonesini -. Di certo, per l’artista non è finita qui: altri mari deve ancora solcare, altre acque esplorare, perché, da dentro, è lei stessa che ci sussurra ‘…cerco ancora per trovare!'”.