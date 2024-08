“Aristocrazie etrusche nel territorio di Gavorrano”: la Regione finanzia il progetto del Comune

Gavorrano (Grosseto). La Regione Toscana ha accolto e finanziato il progetto presentato dal Comune di Gavorrano: “Aristocrazie etrusche nel territorio di Gavorrano a Santa Teresa, San Germano, Poggio Pelliccia“.

Per celebrare la “Giornata degli Etruschi 2024“, l’amministrazione comunale ha programmato alcune iniziative dedicate al passato etrusco del territorio: una mostra su pannelli relativa al sito di Santa Teresa e al raffinato corredo lì rinvenuto e una conferenza tenuta dal professor Luigi Donati, accompagnata da un intervento emozionale con l’attore Giacomo Moscato.

Entrambi gli eventi saranno l’occasione per presentare ad un vasto pubblico gli studi più recenti e le ricerche archeologiche compiute a Gavorrano negli ultimi vent’anni, evidenziando una nuova lettura del suo passato etrusco. Si concentreranno, in particolare, sul sito di Santa Teresa, in cui è stata rinvenuta una necropoli, appartenuta ad una famiglia gentilizia, databile tra la metà del VII e la fine del VI secolo a.C., che ha restituito un prezioso corredo in bucchero. Con queste iniziative il Comune intende valorizzare il contesto storico e storico artistico di una vasta area che è stata di fondamentale importanza all’epoca del massimo splendore della città di Vetulonia.

Di grande rilievo sono infatti gli insediamenti rinvenuti a Gavorrano, che indicano la presenza di famiglie aristocratiche che di certo sovrintendevano ai commerci, all’agricoltura e allo sfruttamento minerario. In particolare, l’amministrazione comunale vuol far conoscere ai giovani e giovanissimi studenti dell’Istituto comprensivo di Gavorrano il rilevante passato etrusco e la storia di una civiltà che ha plasmato il territorio.

“Questo è il terzo progetto che ci viene approvato e cofinanziato dalla Regione quest’anno – commenta il sindaco Stefania Ulivieri -. Essere stati scelti e finanziati dalla Regione Toscana ci rende orgogliosi e onorati, significa che il lavoro portato avanti sia a livello di progettazione sia per la ampia platea di interessati, dagli studenti delle scuole fino ai professionisti dei vari settori, rappresenta un prezioso arricchimento per coloro che parteciperanno agli eventi, nonchè una valorizzazione del nostro patrimonio storico”.