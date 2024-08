Dilettando con Avis: ecco chi è il vincitore della puntata di Gavorrano

Gavorrano (Grosseto). Ettore Bagnoli, un piccolo Marco Mengoni, strega Gavorrano e si aggiudica la quarta puntata della edizione 2024 di Dilettando con Avis, che ha fatto tappa per la prima volta nel borgo minerario.

Dieci anni all’anagrafe, totalmente autodidatta per quanto riguarda l’aspetto canoro, ha impressionato la giuria, convenuta in piazza della Resistenza, proponendo il brano vincitore del festival 2023, “Due vite”. Un’esecuzione perfetta, la sua, che ha emozionato il pubblico in piazza,

A organizzare l’evento, condotto da Carlo Sestini, la Pro Loco, l’amministrazione comunale e la sezione Avis di Gavorrano-Scarlino.

Dietro al vincitore si è piazzata un’altra voce, quella di Discor.dya, al secolo Chiara Vermigli, che ha presentato il suo primo inedito “Il bacio del joker”.

Terzo posto per la “Squadra a quadri” (Carolina, Fabio, Emma, Margherita, Giulia, Giada, Ginevra e Liza), che ha eseguito una coreografia di hip hop e un mix di latino americani.

Doppio il premio Simpatia, che è stato vinto dal Tore (Salvatore Seminara), che ha cantato a modo suo l’evergreen “Rose rosse”, e per la coppia di balli standard Elia e Ginevra, di 4 e 6 anni.

“E’ stato un momento importante per noi – ha commentato il presidente di Avis Gavorrano-Scarlino, Alessandro Ciacci – che ci ha permesso di parlare e sensibilizzare sulla donazione del sangue e del plasma. La nostra è una sezione che storicamente contribuisce alla raccolta in maniera significativa, ma c’è sempre bisogno di tenere alta l’attenzione e manifestazioni come Dilettando ci permettono questo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Gavoranno, Stefania Ulivieri, presente in giuria con gli assessori Brunetti, Mondei, Tonini, Borghi e la consigliera Scapin, e dal presidente della Pro Loco di Gavorrano, Stefano Santini: “Quella di Dilettando è stata una serata di grande coinvolgimento, che non ha tradito le aspettative, regalando emozioni, divertimento, ma anche momenti di riflessione su temi sociali e sanitari come la donazione del sangue e del plasma”.

Apprezzatissima l’esibizione dell’ospite, il cantautore Daniele Sarno, che ha presentato il suo ultimo brano. A coadiuvare Carlo Sestini, la spalla di sempre, il simpaticissimo Paco Perillo, e le vallette Sara Buccolieri e Cristina Cherubini.

Ricordiamo che per le altre esibizioni, quella di Mia Zampella, Francesco Luzzi, Funny Mamy, Mario Paceri, Milo e Paola e Rachele Vignali esiste la possibilità del ripescaggio grazie al contest del Giunco dal 21 al 28 agosto.

La programmazione in tv, dopo la prima del 6 agosto alle 21.30 su Toscana Tv e la replica mercoledì 7 agosto dopo la mezzanotte, su Siena Tv sarà eccezionalmente trasmessa sempre il 7 agosto alle 21 e domenica 11 agosto alle 14. Il programma sarà anche visibile sulle emittenti regionali Tva Campania e Tele Marche e sui canali web di Teatro Tv, Napoli International e Rtv