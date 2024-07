Dilettando con Avis fa tappa per la prima volta a Gavorrano: in sfida undici concorrenti

Gavorrano (Grosseto). Ci sono voluti 21 anni per portare Dilettando con Avis a Gavorrano. Merito di una sinergia di soggetti, dalla sezione Avis comunale di Gavorrano-Scarlino, all’amministrazione comunale capitanata da Stefania Ulivieri, fino alla Pro Loco di Gavorrano.

Giovedì primo agosto, alle 21, sul palco di piazza della Resistenza si alterneranno, sotto la guida attenta di Carlo Sestini e del suo staff, undici esibizioni che spaziano dalla poesia, al ballo, dal canto alla ginnastica.

“Abbiamo voluto fortemente questo momento di spettacolo dedicato a chi si diletta nelle varie forme dello spettacolo – è il commento del sindaco Stefania Ulivieri e del presidente della Pro Loco di Gavorrano, Stefano Santini –. Da alcuni anni si è aggiunta a questa trasmissione tv una parte relativa alla solidarietà per la promozione del dono del sangue e del plasma, di cui la nostra comunità gioca un ruolo da protagonista nel contesto provinciale”.

“Finalmente siamo riusciti a portare Dilettando anche a Gavorrano, dopo le esperienze di Caldana e Scarlino – sottolinea il presidente di Avis Gavorrano-Scarlino, Alessandro Ciacci -, grazie ad un’azione sinergica con l’amministrazione comunale e la Pro Loco, che ringrazio entrambe per la disponibilità e per la collaborazione mostrata. Dilettando, oltre alla visibilità mediatica e all’azione comunicativa, permette altresì di ampliare le fila dei nostri donatori, visto che negli anni scorsi abbiamo sempre avuto un riscontro in questo senso”.

Carlo Sestini ricorda come queste siano occasioni per far divertire e riflettere un territorio intero.

Molto atteso l’ospite, il cantautore Daniele Sarno, che presenterà in tv l’ultimo suo lavoro “Cedesi attività artistica avviata”. Per tutti gli spettatori sarà possibile godere di un punto ristoro dalle 18.

La puntata di Gavorrano andrà in onda su Toscana Tv martedì 6 agosto alle 21.30 e mercoledì 7 agosto dopo la mezzanotte, mentre su Siena Tv sempre mercoledì 7 agosto alle 22.30 e domenica 11 agosto alle 14. La puntata. è visibile pure sulle webtv Teatro Tv e Napoli International, oltre che su Tva Campania e Tele Marche.