“Calici sotto il Castello” e “Medioevo nel borgo”: un weekend ricco di eventi

Roccastrada (Grosseto). L’estate entra nel vivo ed a Roccastrada lo farà con il botto. Sono infatti in programma nei prossimi giorni due degli eventi più caratteristici dell’intero territorio provinciale, che costituiscono un grande richiamo per residenti e turisti, forti anche dei grandi successi in termini di presenze riportati nelle passate edizioni.

“Calici sotto il Castello”

Aprirà il mese di agosto l’evento “Calici sotto il Castello” a Montemassi, giunto alla sua seconda edizione. A partire dalle 20 di giovedì primo agosto, le tradizionali vie e piazzette del borgo ospiteranno una ventina di aziende che producono vino sul territorio per consentire l’esposizione e la presentazione dei loro prodotti ai residenti, ma soprattutto a turisti e visitatori che, numerosi, sono ospiti nelle strutture ricettive del territorio. Ai produttori di vino, verranno affiancati anche punti di somministrazione di cibo e musica dal vivo, che garantiranno ai visitatori di trascorrere una serata all’insegna della degustazione di prodotti di qualità in un’atmosfera incantata qual è quella in grado di regalare il borgo di Montemassi.

L’evento è organizzato nelle stesse vie e piazze che vengono popolate da decine di figuranti in occasione della rassegna “Quadri viventi”, organizzata anch’essa con la sapiente regia dell’associazione Arci Montemassi, con la quale, nel caso dell’evento “Calici sotto il castello”, collaborano anche l’amministrazione comunale e la Strada del Vino Monteregio.

“Medioevo nel borgo”

Da venerdì 2 a domenica 4 agosto il borgo di Roccatederighi ospiterà per tre giorni la tradizionale festa medievale “Medioevo nel borgo”, durante la quale le strette vie e le piazzette del centro storico del paese si catapultano nel passato. Si potranno ammirare antichi mestieri, antichi giochi e artisti del tempo. Sarà possibile gustare ricette medievali e antiche bevande.

Il programma

Questo il programma della tre giorni di eventi.

La festa inizia venerdì 2 agosto alle 18 con l’apertura delle porte medievali e l’inizio degli spettacoli nel centro storico; sabato 3 agosto, alle 17, il gruppo storico di Roccatederighi, in collaborazione con la Confraternita del lupo, le ombre di Montecoronato e padre Adriano, presenta “Giochi di potere 1^ parte” ed a seguire spettacolo di falconeria con Gherardo Brami falconarius e spettacoli fino a tarda notte.

Chiude la rassegna medievale domenica 4 agosto il gruppo storico di Roccatederighi in collaborazione con la Confraternita del lupo, le ombre di Montecoronato e padre Adriano, con la presentazione di “Giochi di potere 2^ parte”. Seguirà la presentazione del palio e spettacoli fino a tarda notte con, alle 23.30, l’esecuzione della pena ed il gran finale.

Domenica 4 agosto, alle 21.15, in via dei Mille a Sticciano scalo, è in programma la quinta serata della rassegna di teatro amatoriale “Teatro sotto le stelle a Roccastrada” con la Ccmpagnia teatrale “La prova generale” ,che metterà in scena la commedia “Una tranquilla confusa giornata”. L’organizzazione della rassegna è a cura del Comune di Roccastrada con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito.