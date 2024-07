“Mythos – I miti dello zodiaco”: lo spettacolo in scena alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Dopo lo strepitoso successo e il “tutto esaurito” delle cinque serate precedenti, venerdì 2 agosto, alle 21.15 ,andrà in scena il sesto ed ultimo appuntamento della terza edizione di “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”, la rassegna promossa dal Comune di Scarlino e dal suo assessorato alla cultura, con la direzione artistica di Giacomo Moscato.

Il prestigioso e suggestivo palco della splendida Rocca pisana si illuminerà per accogliere “Mythos – I miti dello zodiaco“. In scena ci sarà l’attore e regista Giacomo Moscato che, in veste di storyteller, condurrà il pubblico in un incredibile viaggio tra le stelle alla scoperta delle storie più avvincenti e dei miti più appassionanti sulle costellazioni che hanno dato il nome ai segni zodiacali.

Accanto a lui ci sarà il maestro Michele Santinelli che, mediante il suo sax, la sua chitarra e le sue tastiere, renderà l’atmosfera sorprendentemente magica ed affascinante. L’ingresso sarà gratuito senza obbligo di prenotazione.

Lo spettacolo

Come noto, i segni zodiacali prendono il loro nome da dodici costellazioni. Ognuna di esse ha un’origine mitologica fatta di personaggi, vicende e ambientazioni che, in parte, aiutano a definire le caratteristiche dei segni stessi. Questo spettacolo, attraverso uno storytelling avventuroso, emozionante e divertente, ripercorre i miti dello zodiaco con una sorpresa finale realmente sbalorditiva.