Giochi, laboratori, escursioni e osservazioni astronomiche: al via la rassegna “Vivi il Parco”

Gavorrano (Grosseto). Giochi, laboratori, escursioni e osservazioni astronomiche.

Sono questi gli eventi di “Vivi il Parco”, la rassegna estiva per grandi e piccini organizzata dalla cooperativa Nuova Maremma in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco nazionale delle Colline Metallifere al Museo minerario in galleria, alla Porta del Parco in località Bagnetti – Piazzale livello + 240, a Gavorrano.

Il programma

Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 25 luglio dalle 16.30 alle 19 con la caccia al tesoro dedicata a bambini e ragazzi sopra i 7 anni e alle loro famiglie. Un’intrigante ricerca di indizi che, passo dopo passo, condurrà al tesoro della miniera di Gavorrano. Il gioco sarà preceduto da una visita guidata nell’area della miniera.

I prossimi eventi sono l’escursione e l’osservazione delle stelle cadenti “Una notte sul Monte Calvo”, sabato 10 agosto alle 21, il laboratorio di monetazione e visita guidata alla miniera di Gavorrano, giovedì 22 agosto alle 16.30, e l’osservazione astronomica a Montioni il 5 settembre alle 21.

Programma completo sul sito www.parcocollinemetallifere.it.

Per partecipare agli eventi di “Vivi il Parco” è necessaria la prenotazione alla e-mail info@parcocollinemetallifere.it oppure al numero 0566.843402. Costo 5 euro a persona.

Per visitare il Museo in galleria sono previste due visite guidate al giorno, alle 10.30 e alle 16.30, escluso il lunedì. Il GeoMet (Museo della geodiversità e delle miniere), situato sempre alla Porta del Parco, si può visitare dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, chiuso sempre il lunedì.