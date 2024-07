“Teatro sotto le stelle”: il plauso delle compagnie al Comune per la rassegna itinerante

Roccastrada (Grosseto). “Un progetto che arricchisce l’offerta culturale di Roccastrada e che dà luce al teatro amatoriale locale e alle nostre compagnie che, con sacrificio, cercano di mantenere viva una tradizione del territorio”.

Così Stefano Gorelli, presidente della Compagnia dell’Anello, e Stefano Ricca, segretario della compagnia La Prova generale, dopo le prime serate del “Teatro sotto le stelle” di Roccastrada.

“Abbiamo deciso di unire le forze -sostengono all’unisono – per mettere in campo spettacoli in tutte le frazioni del territorio e siamo molto soddisfatti del risultato dei primi appuntamenti, anche in termini di pubblico. Credevamo in questa manifestazione e, giunti quasi a metà, possiamo dire che si tratta di una sfida vinta”.

Per le due compagnie è tempo di ringraziamenti. “Ringraziamo il Comune di Roccastrada -affermano Gorelli e Ricca -, il sindaco e l’assessore Rabazzi, ma in particolar modo il consigliere Lorenzo Piras, che ci è stato di supporto in questi anni. Ringraziamo inoltre la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il contributo che ci ha concesso e che è stato fondamentale per l’allestimento della manifestazione. Contiamo che anche le prossime serate siano di successo e di poter ripetere la rassegna anche in futuro”.