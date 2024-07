Visita guidata gratuita in notturna alla Cattedrale di San Cerbone: ecco quando

Massa Marittima (Grosseto). Come segno di benvenuto ai turisti e di augurio di una buona estate a tutti i concittadini, la Massa Marittima Multiservizi, in collaborazione con la parrocchia della Cattedrale, hanno organizzato per venerdì 26 luglio, alle 21, a Massa Marittima, una visita guidata in notturna al meraviglioso monumento simbolo della città, che è la basilica Cattedrale di San Cerbone, con l’ambizione di trascorrere insieme un bel momento culturale.

L’iniziativa è gratuita e non è necessario prenotare. La visita sarà accompagnata da una guida della cooperativa Zoe, che illustrerà le principali opere d’arte presenti all’interno della Cattedrale.

“Bentornata estate e benvenuti turisti” è il messaggio speciale che il consiglio di amministrazione della Massa Marittima Multiservizi srl indirizza ai numerosi visitatori ospiti di Massa Marittima, ma anche un augurio di una buona estate per tutti i massetani.

“La nostra società – si legge nella nota del cda – con la farmacia comunale, gli ausiliari del traffico, ma soprattutto con l’ufficio turistico, si impegna a svolgere al meglio il prezioso servizio a favore di turisti e cittadini, in questo che è il periodo più impegnativo dell’anno”.

Altri momenti culturali saranno organizzati nel mese di agosto e settembre.

Informazioni:, ufficio turistico tel. 0566.906554.